Écologie : "Posez-moi vos questions et j'y répondrai", propose Emmanuel Macron sur les réseaux sociaux

Dans une vidéo postée ce samedi sur les réseaux sociaux, Emmanuel Macron propose aux Français de lui poser des questions sur la politique du gouvernement en matière d'écologie. "Vous avez des questions sur l’action que nous menons pour l’écologie ? Posez-les-moi. Je prendrai le temps de vous répondre", écrit le président de la République. Il promet d'y répondre "dès la semaine prochaine".

Les Français peuvent poser leurs questions en commentaire de la vidéo, postée notamment sur Twitter, Instagram et TikTok, ou en publiant une vidéo à l'intention d'Emmanuel Macron_, "afin de nous poser votre question ou de me faire part de vos réflexions sur l'alimentation, le logement, les transports, l'énergie... c'est-à-dire tout ce que vous attendez du gouvernement et du président de la République sur le plan national, européen et international. Face à ce défi écologique qui est à la fois celui du climat et de la biodiversité". _

Le chef de l'État se rendra dès dimanche à la COP 27. La conférence des Nations Unies sur les changements climatiques est organisée du 6 au 18 novembre à Sharm El-Sheik en Egypte.