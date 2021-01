"Grande muraille verte" en Afrique et coalition pour la Méditerranée : les annonces du One Planet Summit

Une trentaine de personnalités ont participé, ce lundi 11 janvier, sur place ou en visioconférence, à la quatrième édition du One Planet Summit consacrée à la biodiversité et organisée à Paris. L'objectif de ce sommet est de "relever le niveau d’ambition de la communauté internationale sur la protection de la nature".

Emmanuel Macron a annoncé qu'une enveloppe de 11,8 milliards d'euros (14,3 milliards de dollars) sur cinq ans avait été constituée pour la "grande muraille verte" destinée à prévenir l'avancée du désert dans la zone soudano-sahélienne, qui traverse 11 pays en Afrique. "On prépare véritablement l'Afrique de 2030", a dit le président français à l'Élysée.

Parmi les donateurs figurent la Banque mondiale et la Commission européenne. Un secrétariat a été mis en place pour veiller à ce que les engagements soient respectés. Bâtir une "grande muraille verte" de 8.000 km allant de Dakar à Djibouti consiste notamment à planter des arbres et ainsi contribuer à la transformation économique et écologique d'une bande allant de l'océan Atlantique à la mer Rouge, l'une des régions les plus pauvres du monde. Les pays concernés au premier plan par le projet sont le Burkina Faso, Djibouti, l'Érythrée, l'Éthiopie, le Mali, la Mauritanie, le Niger, le Nigeria, le Sénégal, le Soudan et le Tchad.

Relancer les discussions sur la protection de l'environnement

Avec ce sommet consacré à la biodiversité, l'ambition est de relancer des négociations visant à une meilleure protection de la nature, mises à l'arrêt par l'épidémie de Covid-19. Une trentaine de personnalités y ont participé, la plupart en visioconférence.

"One Summit Planet" à Paris : les intervenants et les objectifs © Visactu

Emmanuel Macron y a également annoncé la création d'une "Coalition pour une mer Méditerranée exemplaire".

Une action de Greenpeace ce lundi

En parallèle, Greenpeace a mené plusieurs actions ce lundi pour inviter à voter pour ses "Boulets du climat", des personnalités politiques que l'ONG montre du doigt pour leur inaction en matière de protection de l'environnement. Plusieurs parlementaires LREM ayant voté des "lois climaticides" ont été désignés, comme la députée bordelaise Dominique David dont la permanence a été "redécorée" avec des affiches et des inscriptions "Votez boulet !". Idem dans les Yvelines pour quatre députés.

Plusieurs ministres sont également nommés. Les résultats seront dévoilés à la fin du mois de janvier.