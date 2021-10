VIDÉO - Écologie : sur France Bleu, Yann Queffélec réclame un référendum sur l'éolien

Invité de Ma France, l'émission présentée par Wendy Bouchard entre 13h et 14h sur France Bleu, l'écrivain Yann Queffélec, prix Goncourt 1985, a formulé une proposition dans le cadre de notre grande consultation citoyenne, Ma France 2022, en partenariat avec la plateforme Make.org. Auteur de deux dictionnaires amoureux sur le sujet, très attaché à la mer et la Bretagne, l'auteur s'est insurgé contre le développement de l'éolien, et notamment de parcs flottants. Le gouvernement mise dessus pour atteindre les objectifs de neutralité carbone d'ici 2050 et ambitionne de faire de la France l'un des leaders mondiaux de l'éolien flottant.

Référendum

"Nous devrions mettre aux voix l'énergie du futur, c'est à dire pour ou contre l'éolien", a défendu Yann Queffélec. "On constate que l'éolien est en train d'envahir le paysage français, et c'est un drame à tous les niveaux, au niveau du paysage - un paysage ce n'est rien pour ceux qui installent des éoliennes manifestement, cela ne porte pas plainte un paysage - mais le paysage c'est un chef d'œuvre au même titre qu'une œuvre d'art."

L'éolien est en train d'envahir le paysage français, et c'est un drame à tous les niveaux

"Ce que l'on est en train de faire avec les éoliennes c'est comme si on mettait le feu au musée du Louvre et qu'on décidait que ça n'a pas grande importance", a-t-il ajouté. "Les tableaux qui sont au musée ne vont pas porter plainte, il ne va rien se passer. De même que Notre-Dame a failli disparaitre, on verra disparaitre un chef d'œuvre dont l'humanité a besoin pour croire en elle, pour aller vers l'avenir !"

Le parc éolien en baie de Saint-Brieuc, une "pollution grave"

Interrogé sur le projet de parc éolien en baie de Saint-Brieuc (Côtes-d'Armor), qui suscite une vive hostilité des pêcheurs qui s'inquiètent pour leur activité et l'environnement marin, l'écrivain a déploré une "pollution grave".

"On est en train de percer des trous dans des coraux, c'est interdit mais on le fait quand même. On est train d'essayer de percer dans le granit, on n'y arrive pas et on cimente pour que cela marche tout de même : on est en train de foutre en l'air toute l'écologie de la baie de Saint-Brieuc", s'est insurgé Yann Queffélec. "Au-delà du paysage, c'est une pollution grave, mise en place au nez et à la barbe des concitoyens, invités à être propres."

Le parc éolien de la baie de Saint-Brieuc doit être érigé à 16,3 kilomètres de la côte. D'une capacité totale de 496 MW, avec 62 éoliennes, il est censé produire 1.820 GWh par an, l'équivalent de la consommation électrique annuelle de 835.000 habitants, selon Ailes Marines, l'entreprise chargée de sa construction et son exploitation. Sa mise en service est prévue fin 2023 mais le chantier a pris du retard en raison d'incidents techniques et de difficultés liées à la nature du sol.

Le tribunal administratif de Rennes a examiné le 7 octobre une requête en référé de pêcheurs, qui au nom du principe de "l'urgence environnementale" ont demandé la suspension de l'arrêté autorisant les travaux du parc éolien. La décision est attendue cette semaine.