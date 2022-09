Économie d'énergie : à Perrigny-lès-Dijon, la recette de l'enseigne Crozatier pour faire baisser la facture

Couche de peinture blanche sur le toit, panneaux photovoltaïques, horaires d'ouverture adaptés, à Perrigny, les propriétaires de l'enseigne de meubles Crozatier et France Literie mettent le paquet pour réduire la consommation d'énergie. Les clients disposent aussi de bornes de recharge électrique.

"Le risque de tension" sur le réseau électrique cet hiver est "accru", mais reste "maîtrisable grâce à une forte mobilisation"en faveur d'économies d'énergie. C'est ce qu'affirme ce mercredi 14 octobre le gestionnaire du réseau de transport d'électricité (RTE). Avant même cette mise en garde, certaines entreprises ont déjà pris les devants. C'est le cas à Perrigny-lès-Dijon en Côte-d'Or où tout est déjà mis en œuvre pour réduire la consommation électrique dans les espaces de ventes des magasins "Crozatier" et "France Literie" dirigés par Nicolas Rognon, l'un des cogérants de cette entreprise familiale.

L'équipe de Crozatier à Perrigny-lès-Dijon très investie dans les économies d'énergie © Radio France - Thomas Nougaillon

Un toit repeint en blanc pour faire chuter la température

C'est invisible à l'œil nu depuis le sol, mais l'utilisation d'un drone le confirme, le toit du magasin a été entièrement repeint de quatre couches de peinture blanche. C'est une société d'Orléans qui a réalisé ce travail l'été dernier. Cette opération est censée faire chuter la température de 4 à 6 degrés à l'intérieur de l'espace de vente lorsqu'il fait très chaud, ce qui va permettre de moins utiliser la climatisation et faire baisser la facture d'électricité explique Serge Rognon, le patron de l'entreprise. Il a profité de travaux à faire sur le toit pour passer à l'acte.

"Un employé a vu sur Internet, qu'une entreprise du Loiret peignait des toits en blanc. J'ai demandé un devis en m'imaginant qu'on allait payer une somme énorme. En fait, ce n'était pas excessif. Donc j'ai pris la décision de la faire intervenir. Cela va nous permettre de faire baisser la chaleur surtout l'été, on va gagner entre quatre et six degrés." raconte Serge Rognon.

Chaque année la facture d'électricité s'élève entre 10.000 et 15.000 euros, et avec les coûts qui explosent, l'entreprise compte aussi faire des économies.