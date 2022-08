Économies d'eau : Portiragnes montre l'exemple

La commune de Portiragnes, située entre Agde et Béziers (Hérault), a fait de l'économie d'eau sa priorité. "On est situé sur la nappe Astienne, qui est notre seule ressource en eau", explique la maire Gwendoline Chaudoir. La ville de 3.000 habitants accueille près de 30.000 touristes l'été. Pourtant, elle a réussi à diminuer sa consommation d'eau de 30% depuis 2018. La ville est très bonne élève en économie d'eau. Elle a d'ailleurs reçu le label "ville économe en eau" en 2013.

Arrêt de l'arrosage des pelouses

Portiragnes n'arrose plus ses espaces verts depuis plusieurs années. À la place, elle fait du paillage, pour préserver l'humidité. Seule la pelouse du stade municipal est arrosée avec l'eau du canal du Bas-Rhône, non potable. "Quand on nettoie avec la balayeuse aussi, on fait attention à ce que ce soit de l'eau du Bas-Rhône, et non pas de l'eau de la nappe Astienne", ajoute Gwendoline Chaudoir. Les plantes, elles, ont été remplacées par des espèces méditerranéennes, peu gourmandes en eau et résistantes aux fortes chaleurs.

Portiragnes ne s'arrête pas à ces mesures. Elle dispose aussi d'un réseau d'eau connecté à une application sur smartphone pour connaître en temps réel les fuites ou anomalies, et ainsi intervenir le plus rapidement possible.

"Si on prélève trop sur notre nappe Astienne et qu'elle est en déficit, les populations n'auraient plus d'eau au robinet."

Toutes ces actions sont essentielles pour la commune. "Si on prélève trop sur notre nappe Astienne et qu'elle est en déficit, les populations n'auraient plus d'eau au robinet." Des gestes d'autant plus importants, alors que la sécheresse et la canicule s'étendent sur la France. "On y fait très attention, on est dans un contexte de réchauffement climatique, développe Gwendoline Chaudoir. Donc il faut faire attention à l'agriculture, aux usages domestiques, touristiques. C'est tous ensemble, autour de la table qu'on arrive à trouver des solutions."

La station balnéaire a aussi mis en place des animations pour sensibiliser les enfants scolarisés à Portiragnes. "Ce sont nos meilleurs ambassadeurs sur les bonnes pratiques", sourit Gwendoline Chaudoir.

Si Portiragnes est très bonne élève en économie d'eau, la ville de Sète, elle aussi, s'adapte à la sécheresse. Là non plus, vous ne trouverez plus de douches sur les plages. L'arrosage des espaces verts publics a été divisé par deux, tandis que celui des terrains est pour l'instant suspendu. Les massifs fleuris, eux, sont irrigués au goutte à goutte.