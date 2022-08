Économies d'énergie : Elisabeth Borne va demander aux entreprises de réduire leur consommation de 10%

La Première ministre Elisabeth Borne, attendue devant les représentants du Medef ce lundi, va demander aux entreprises de réduire de 10% leur consommation d'énergie, révèle franceinfo. Si elles ne s'exécutent pas, le gouvernement menace de prendre des mesures "beaucoup plus contraignantes".

Le gouvernement veut inciter les entreprises à consommer moins d'énergie, et ce très rapidement. Alors que la sobriété énergétique est à l'ordre du jour en cette rentrée, dans un contexte de hausse inédite des prix de l'énergie et après un été marqué par la prise de conscience du changement climatique, la Première ministre va demander aux entreprises de baisser de 10% leur consommation d'énergie, révèle franceinfo ce lundi. Attendue aux rencontres des entrepreneurs de France organisées par le Medef, Elisabeth Borne doit y prononcer un discours en début d'après midi. Elle va donc leur demander de réduire leur consommation énergétique de 10%.

Des mesures "beaucoup lus contraignantes" si rien n'est fait d'ici un mois

Un bilan sera fait dans un mois. "Si les entreprises ne sont pas à la hauteur", le gouvernement "sera amené à activer des mesures beaucoup plus contraignantes", ont prévenu les services de la Première ministre. Selon les informations de franceinfo, le mot d'ordre du gouvernement en cette rentrée sera "économies choisies plutôt que rationnement subi".

"On n'a pas attendu la Première ministre", assure le président du Medef

Invité sur France Inter ce lundi, le président du Medef Geoffroy Roux de Bézieux a répondu à Elisabeth Borne. "On n'a pas attendu la Première ministre pour rentrer dans la sobriété", a-t-il taclé. "Les patrons sont rarement insouciants", a-t-il poursuivi, rappelant que "quand les prix augmentent, on réduit sa consommation".

Le patron des patrons estime que l'objectif fixé de 10% "est un effort significatif mais absolument indispensable". "On va essayer, on va faire des efforts, tout le monde est dans le même bateau, on a évidemment intérêt à réduire notre consommation", a-t-il résumé.

Il n'est pas possible de faire covoiturer tout le monde - Geoffroy Roux de Bézieux, président du Medef

Concernant la demande faite aux entreprises de ne pas chauffer leurs bureaux au-delà de 19 degrés cet hiver, comme ce sera le cas dans les administrations publiques, le président du Medef "n'y voit pas de problème particulier". "Ça permettra des réductions", a-t-il jugé. "Mais il y a des limites" dans les efforts à faire, a-t-il prévenu, convaincu qu'il n'est "pas possible de faire covoiturer tout le monde". "Ce qu'on veut éviter absolument, c'est le rationnement ou le délestage", a-t-il prévenu.