Economisons l'eau : des kits gratuits offerts par le Conseil départemental de la Drôme

Simples d'utilisation et adaptables aux différents équipements de la maison, ces économiseurs d'eau permettent de réduire la consommation sans perdre en confort et sans dépenser un centime. Le kit est composé de mousseurs qui s'installent sur la robinetterie de la cuisine ou de la salle de bain, de limiteurs de débit pour les douches et de sacs pour économiser l'eau utilisée dans les toilettes.

ⓘ Publicité

Comment récupérer son kit ?

Les particuliers qui font parti des 54 communes concernées sont invités à se rendre sur le site www.ladrome.fr/chaquegoutte-compte mais si vous n'avez pas accés à internet, il suffit d'aller dans la mairie de votre commune pour remplir un formulaire. Le kit vous sera alors envoyé par la poste. Cette opération, d'un montant total de 57 600 euros est financée par le département de la Drôme et l'Agence de l'eau.

(*) : la liste des communes éligibles est visible sur le lien suivant : https://chaquegouttecompte-ladrome.fr/ conditions-specifiques-de-loffre/