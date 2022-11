80 arbres plantés à la caserne de Port-de-Bouc grâce au navigateur Ecosia

Au mois d'octobre, déjà, 60 oliviers et arbres fruitiers étaient plantés à Fos-sur-Mer. Il y a quelques jours, c'était au tour des pompiers de Port-de-Bouc de mettre la main à la pâte. 80 arbres ont été plantés autour de la caserne.

Ce projet s'inscrit dans le souhait des pompiers du département de favoriser la biodiversité et de préserver les forêts provençales. Il y a un an et demi, le SDIS 13 faisait le choix d'utiliser exclusivement Ecosia pour ses recherches internet. Cette décision permet aux pompiers de financer, via Ecosia, la plantation de plus de 3 400 arbres dans le monde.

En moyenne, 45 recherches sur Ecosia sont nécessaires pour planter un arbre. © Radio France - Julie Viallon

En réaction à cette initiative, le moteur de recherche écologique qui souhaite s'implanter plus largement en France, propose au SDIS 13 de financer un projet de plantation. En participant à la création de l'association "Replanter notre forêt Provençale", qui participe au projet, Ecosia investit 10 000 € pour reboiser nos forêts.

Une démarche écologique, mais pas seulement puisque les oliviers et arbres fruitiers plantés près des casernes constituent aussi un outil de lutte contre les flammes pour les pompiers. "Ce sont des arbres bien entretenus, donc en général, dessous, on n'a pas de strates végétales très développées. Ça permet au feu de s'arrêter sur une barrière naturelle", explique le lieutenant-colonel Yvan Egloff, chef de groupement territorial ouest étang de mer.

