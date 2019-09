Ecouter le brame du cerf sous les étoiles dans la forêt de Mormal

Jolimetz, France

Dans la nuit étoilée, 5 cerfs se répondent sur une zone de 500 mètres, c'est à qui bramera le plus fort pour attirer les biches. Pour séduire les dames, les mâles arrivent tout beau à la fin de l'été avec de nouveaux bois qui peuvent atteindre le mètre et qui peuvent être un bon moyen de se défendre en cas de combat avec un concurrent, ils marquent leur territoire avec leur urine, et poussent donc ce cri si particulier explique Eric Penet vice président d'Objectif Mormal l'association de photographes naturalistes

Des cris très rauques, très graves qui vont lui permettre de s'imposer par rapport aux autres mâles et donc de s'accaparer le maximum de partenaires potentiels

Pendant cette période intense, le cerf peut perdre jusqu'à 20% de son poids car il ne pense plus qu'à assurer sa descendance et en oublie de manger.

Le reportage de Rafaela Biry-Vicente Copier

Des spectateurs de moins en moins respectueux des animaux

C'est donc une saison cruciale pour l'espèce patrimoniale, mais de plus en plus de spectateurs gênent la reproduction en s'approchant au maximum des animaux avec leurs voitures, et en utilisant des lampes torches pour mieux les voir.

Des comportements interdits qui peuvent être verbalisés par les agents de l'ONF rappelle Thierry Van Dorpe, technicien forestier. Des amendes qui peuvent atteindre les 135 euros pour stationnement interdit ou recherche d'animaux avec une lampe.

Une approche qui peut aussi être dangereuse assure Jean Pierre pasternak, président de la fédération de chasse du Nord

Les cerfs sont remplis de testostérone, le moindre bruit pour eux c'est un concurrent qui vient essayer de leur voler les biches, ils ne se laisseront pas faire

"La chorale de Mormal"

Pour rappeler ces messages et cartographier le brame du cerf sur le massif de 9000 hectares, l'ONF, les chasseurs et Objectif Mormal organisent pour la 3° année des soirées d'écoute. Ce mardi, une cinquantaine d'amoureux de la nature se sont donc installés à une vingtaine de points d'écoute, pour noter les différents brames sur 30 minutes. Un moment magique pour Jean-François un habitué du brame

ça fait des petits frissons dans le dos, et ça fait des rêves pour la nuit, c'est la chorale de Mormal, c'est superbe

La saison du brame doit durer encore environ 15 jours, et les petits faons conçus pendant cette période naîtront en mai.