Ecozonia : lancement de la construction du parc animalier dédié aux prédateurs

Pour l'instant, c'est la première des quatre zones du parc animalier qui est en construction. Elle s'étend sur onze hectares. Dès son ouverture en décembre 2020, on pourra notamment y observer des putois de Sibérie, des loups, des lynx, des ours et des rapaces. Coût de l'opération : 9 millions d'euros.

Un chantier difficile

Mais, les travaux sont difficiles. Le chantier est situé dans la vallée de l'Agly. Une construction sur un terrain de montagne, qui représente un véritable défi.

Par ailleurs, il s'agit d'un site où le risque d'incendie est particulièrement élevé. Il a donc fallut débroussailler plusieurs hectares pour empêcher les potentiels départ de feux.

Cyril Vaccaro, le porteur du projet, s'estime toutefois "confiant" quant au bon déroulé du chantier, et assure que toutes les dispositions ont été prises.