Ecrins: le refuge de la Pilatte fermé à cause du changement climatique, "les 60 mètres de glace ont disparu !"

"Il n'y a plus du tout de glacier sous le refuge, c'est énorme", déplore ce vendredi 27 mai sur France Bleu Isère Frédi Meignan. L'ancien gardien de refuge, ex-président de l'association Mountain Wilderness France, réagit à la fermeture du refuge de la Pilatte dans les Ecrins, en raison du changement climatique.

France Bleu Isère : La fermeture de ce glacier est directement liée à la fonte des glaces et au réchauffement climatique ?

Frédi Meignan : Alors ce qu'il faut préciser d'abord, c'est le cadre de ce refuge : on est vraiment au cœur du massif des Écrins, c'est véritablement un monde merveilleux. Et je dirais que cette fermeture du refuge, c'est l'Oisans et les Ecrins qui sont touchés au cœur. On est à 2600 mètres d'altitude dans un cirque glaciaire qui est vraiment génial. Le refuge qui était là a été construit en 1954, à côté d'une petite cabane qui existait depuis 1925. Ce refuge, qui a été un des plus gros refuges de l'Isère - il y avait 6 à 7.000 personnes qui y étaient accueillis chaque année - était sur un flanc rocheux et surplombait un glacier.

à lire aussi Belledonne : la montée vers le lac du Crozet fermée après des éboulements

Et ce glacier a reculé du fait du changement climatique ?

Mais ce n'est pas qu'il a reculé, c'est que les 60 mètres de glace qu'il y avait sous le refuge ont disparu ! le glacier a reculé, bien sûr, et toute la langue glaciaire qui était sous le refuge a complètement disparu. Il n'y a plus du tout de glacier sous le refuge, c'est énorme. Donc le flanc du rocher sur lequel est placé ce refuge de la Pilate, commence à se décompresser et menace de s'effondrer. Et donc, la décision a été prise de tout à fermer et d'en interdire l'accès. Ça fait mal au cœur.

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Est-ce que d'autres refuges sont en danger à cause de ce recul des glaciers ?

Alors il y a des études qui ont été faites là dessus, pour dénombrer les équipements situés dans le Pergélisol ou le Permafrost, le sous-sol gelé théoriquement en permanence. Il y a 947 infrastructures : des refuges, des pylônes ou des restaurants d'altitude dans certains cas. Beaucoup d'entre eux sont menacés et il y en a déjà 100 qui ont été endommagés.

Avec des fissures notamment ? C'était le cas du refuge de la Pilatte, il y avait des fissures depuis une quinzaine d'années.

Oui tout à fait, des choses qui menacent de bouger ou de s'écrouler. Donc ça va vraiment toucher la haute montagne. Et puis autant parfois, on peut se poser la question sur le lien direct avec le réchauffement climatique. Autant là, il n'y a aucun doute. Vous savez, j'étais gardien juste à côté de la Pilate et j'ai vécu il n'y a pas très longtemps un effondrement sur la Meije qui a arrêté mon activité pendant un été. Il y a plein d'exemples comme celui-ci. Encore ce printemps, il y a tellement peu de neige dans l'Oisans que le Tour de la Meije, le grand tour de ski de rando qui existe depuis très longtemps, n'a quasiment pas été fréquenté parce qu'il manque de la neige. L'été s'annonce dur.

Ce que je voudrais juste dire ce matin, c'est qu'il y a plein de débats de société, on parle de la taille des maillots, du burkini, etc... Je ne dis pas que ce ne sont pas des débats à avoir, mais franchement, il y a des choses qui nous concerne tous : c'est notre devenir sur terre, le devenir de nos montagnes et ça questionne nos modes de vie. Donc véritablement, ce sont des sujets sérieux et importants.