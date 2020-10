EDF envisage de mettre en service une nouvelle piscine nucléaire pour enfouir les déchets à la Hague en 2034

En 2034, une piscine nucléaire pour enfouir les combustibles usés pourrait voir le jour d'après EDF, selon un document daté du 9 octobre et présenté devant la commission nationale sur les déchets. La veille à la commission locale d'information (CLI), Orano la Hague avait annoncé le projet en expliquant avoir été chargé de réaliser une étude de faisabilité.

Elle doit être rendue d'ici la fin de l'année, EDF prendra la décision finale, mais l'idée semble avoir déjà fait son chemin. Un premier bassin de 6.500 tonnes est déjà prévu pour 2034, un second sera construit ensuite. L'emplacement de la Hague, près d'Orano, est "privilégiée aujourd'hui."

Une saturation prévue "peu après 2030"

Ce chantier prendrait une décennie et il y a urgence : sur le site les combustibles usés de toutes les centrales françaises refroidissent, soit près de 10.000 tonnes. Les piscines actuelles arrivent à saturation. Si aucun problème technique ne survient, elles seront pleines au plus tard "peu après 2030", selon l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.

Ce serait déjà trop tard selon le gendarme du nucléaire. "L'échéance prévue par EDF" est déjà trop "proche de la date de saturation des capacités" pour l'Autorité de sûreté nucléaire qui préconise plutôt "des parades temporaires pour éviter la saturation" et demande que le projet d'une solution d'entreposage à sec lui soit présenté.

Cette piste avait déjà préconisée le 9 octobre durant la CLI par l'ACRO, l'Association pour le contrôle de la radioactivité dans l'ouest, afin d'éviter "de mettre tous les déchets au même endroit et d'éviter les transports."