EDF et Maple Power choisis pour construire et exploiter le parc éolien au large de Barfleur

Le quatrième appel d'offres éolien en mer lancé par l'Etat en janvier 2021 a désormais son lauréat. Le Ministère de la Transition énergétique a retenu la candidature de la société Eoliennes en Mer Manche Normandie, issue du consortium composée par EDF Renouvelables et Maple Power.

Cette structure aura la tâche d'assurer la conception, la construction, l’exploitation et le démantèlement du futur parc éolien en mer dit « Centre Manche 1 » qui doit entrer en service d'ici 2030, au large des côtes de Normandie. Ce nouveau projet éolien en mer apportera à la France une électricité compétitive et renouvelable, contribuant à l’objectif de neutralité carbone du pays.

Produire de l'électricité pour la moitié des Normands

Le futur parc éolien en mer de Manche Normandie se situera à plus de 32 km des côtes des départements de la Manche et du Calvados. Cette situation est plus éloignée que prévu initialement des côtes pour tenir compte de l'acceptabilité du projet. D’une capacité installée d’environ 1 GW, il devrait fournir l’équivalent de la consommation électrique annuelle de plus de 1,5 million d’habitants, soit environ la moitié des besoins en électricité de la population de la région Normandie. Il s’agit du cinquième projet en France et du troisième en Normandie développé par EDF Renouvelables ainsi que Maple Power et ses actionnaires dans le cadre des appels d’offres éoliens en mer posés lancés par l’État depuis 2011.

Le projet Centre Manche 1 s’inscrit dans les objectifs du gouvernement qui vise la mise en service d’une cinquantaine de parcs éoliens en mer d’ici 2050 pour 40 GW de puissance.