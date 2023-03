EDF veut contrôler 90% des 320 soudures jugées à risque dans ses réacteurs nucléaires d'ici fin 2023

EDF a présenté ce jeudi son plan de bataille pour contrôler, dans ses centrales nucléaires, les tuyauteries jugées les plus à risque d’un nouveau type de fissures, après la découverte au début du mois, d’une fissure très importante dans la centrale de Penly, en Seine-Maritime.

69 soudures sont prioritaires

Le groupe a dû présenter un nouveau calendrier de travaux à l’Autorité de sûreté nucléaire qui estime que le plan va dans le bon sens. EDF veut donc contrôler d’ici fin 2023 90% des 320 soudures jugées à risque dans ses réacteurs. Parmi elles, 69 soudures sont prioritaires.

La série noire a commencé en octobre 2021 par la découverte d’une micro-fissure dans une des centrales les plus récentes et puissantes d’EDF, un phénomène appelé « corrosion sous contrainte ». Cela concerne une tuyauterie servant uniquement en cas d’urgence, pour inonder d’eau le réacteur lors d’un accident nucléaire. Des fissures peuvent provoquer des fuites.

Nouvelle fissure dans une conduite à la centrale de Penly

EDF a depuis été forcé de lancer un grand plan de contrôle et de réparations, revu en décembre dernier, qui a conduit à l’arrêt de nombreux réacteurs en pleine crise énergétique. La compagnie se croyait enfin prête à tourner la page avec son dernier plan prévoyant des réparations d’office. Jusqu’à la découverte d’une nouvelle fissure, très importante, dans une conduite du réacteur numéro un de la centrale de Penly, à un endroit qui était jusqu’à présent jugé non sensible.

Mais ce dossier « ne nécessite pas de modification de programmation des arrêts de réacteurs, que ce soit pour 2023 ou 2024 », a voulu rassurer Régis Clément, directeur adjoint du parc nucléaire ED. EDF n’a d’ailleurs pas changé son estimation de production d’électricité nucléaire pour cette année, soit entre 300 et 330 térawattheures, ce que le gestionnaire du réseau, RTE, a globalement confirmé jeudi dans ses prévisions. Ce sera mieux que l’an dernier.

