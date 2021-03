Éduquer pour mieux se préparer aux défis climatiques dans les quartiers prioritaires du Grand Avignon

Plusieurs partenaires institutionnels et artistiques se sont associés pour développer dans les quartiers prioritaires d'Avignon une meilleure conscience environnementale. Le Grand Avignon, Atmosud, Label Epique et la fédération L'Air et Moi militent pour une écologie populaire

C'est la composante environnementale de la rénovation urbaine, environnementale et humaine. Rénover les bâtiments c'est bien, éliminer les passoires thermiques c'est bien aussi, mais il faut faire prendre conscience aux habitants que chaque geste compte. Le Grand Avignon s'y emploie. Chacun sait que le changement climatique est à l'œuvre mais beaucoup se demandent ce qu’ils peuvent faire de concret pour y faire face. Atmosud s'emploie à réponde à ces interrogations. .

Des ateliers Eco Pop pour une écologie citoyenne

Le principe c'est de mélanger des scientifiques et des artistes pour proposer un discours accessible à tous quel que soit l'âge du public. Utiliser l'art que ce soit la danse, le conte ou la peinture permet de toucher aux émotions et de rendre l'esprit plus perméable aux informations. C'est la mission de Label Epique qui s'efforce d'animer des moment interactifs..

Ludique et pédagogique

Un diaporama sert de support visuel, imaginé par l'association L'Air et Moi il a été traduit en 14 langues et a déjà permis de sensibiliser plus d'un demi-million de personnes. Les prochains rendez-vous avec ces Eco'pop sont le 12 mars à La Reine Jeanne, le 18 mars et le 23 mars à Avenir 84 et le 25 mars au château de la Barbière.