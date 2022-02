Effondrements rue de la Rousselle : une vaste étude de solidité des bâtiments lancée à Bordeaux

Les numéros 19 et 21 rue de la Rousselle, à Bordeaux, se sont effondrés dans la nuit du 21 juin 2021.

"Bordeaux ne s'effondre pas, précise d'emblée le maire Pierre Hurmic. Mais cela ne nous interdit pas la plus grande vigilance sur l'évolution future de la situation." La municipalité a annoncé ce vendredi qu'une vaste étude de solidité des bâtiments de Bordeaux serait lancée dans une semaine, le 11 février. Un audit réalisé après l'effondrement de plusieurs immeubles dans le centre ancien, notamment dans la nuit du 20 au 21 juin 2021, rue de la Rousselle. Les rapports seront publiés au plus tard courant 2023.

En 2021, 172 arrêtés de péril ont été pris dans la ville, dont 10 dans la rue de la Rousselle, "Pas forcément imminent", détaille Pierre Hurmic.

"Il y a des spécificités locales qui constituent pour certaines d'entre elles des fragilités" - Pierre Hurmic, maire de Bordeaux

"On a par exemple la pierre bordelaise qui est une pierre particulièrement poreuse, difficilement compatible avec l'imperméabilisation des sols qui a été pratiquée ces dernières années, on a un sous-sol aussi qui est très argileux, poursuit le maire de Bordeaux. Il y a des spécificités locales qui constituent pour certaines d'entre elles des fragilités pour lesquels on a besoin d'avoir des éléments techniques nous permettant de revisiter nos façons d'aménager la ville."

L'étude est subventionnée par l'Etat à hauteur de 134.000 euros, Bordeaux Métropole finance le reste, soit près de 120.000 euros. Elle sera menée par le Centre scientifique et technique du bâtiment (CSTB), également missionné à Marseille après l'effondrement des immeubles rue d'Aubagne.

Une cinquantaine de bâtiments diagnostiqués

Au total, quarante-sept bâtiments seront diagnostiqués, la moitié environ rue de la Rousselle. "D'abord, l'idée c'est de faire un état des lieux de cette voie, explique Romain Mège, directeur de la rénovation et de l'innovation au CSTB. Et après c'est d'aller dans des bâtiments dégradés, à l'extérieur, dans des immeubles du même type que ceux de la rue Rousselle, pour voir s'il y a des pathologies qui sont similaires ou au contraire différentes."

L'état du sol puis les réseaux d'eau seront examinés. Il y aura aussi une étude "d'architecture historique", "Bordeaux est une ville très ancienne, il est très probable que les bâtiments de la rue Rousselle repose soit sur les gravats des bâtiments précédents, soit qu'ils aient des fondations construites il y a plusieurs siècles", indique Romain Mège. La dernière étape consistera à croiser toutes ces données pour évaluer les risques dans les habitats dégradés.

à lire aussi Immeubles effondrés rue de la Rousselle à Bordeaux : pourquoi le déblaiement commence quatre mois plus tard ?

La phase 3 des travaux de sécurisation rue de la Rousselle

En parallèle, la troisième et dernière phase des travaux de sécurisation de la rue de la Rousselle va démarrer le 14 février et doit durer trois mois. Une fois terminée, les riverains des immeubles "côté numéros pairs" situés à proximité des bâtiments sinistrés devraient pouvoir regagner leur logement. L'ensemble du chantier, s'il n'est pas une énième fois retardé, aura duré dix mois.

L'expertise judiciaire qui permettra de déterminer la responsabilité de chacun est toujours en cours. En attendant, l'association des sinistrés de la rue de la Rousselle déplore toujours l'inaction des assurances, qui refusent de les indemniser. Jusqu'ici la mairie a avancé 1,7 millions d'euros, notamment pour les travaux de sécurisation des lieux, les frais d'huissier et les hébergements d'urgence.