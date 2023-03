Effondrement de la falaise à Fécamp : aucune maison menacée, conclut le BRGM

Le Bureau de recherches géologiques et minières a rendu ses premières conclusions, ce mercredi, après l'effondrement d'un pan de 40 mètres de largeur et de 15 mètres de profondeur de falaise au Cap Fagnet à Fécamp, mercredi 22 février . L'ensemble des habitations situées sur la falaise de la côte de la Vierge ne sont pas en situation de péril imminent, les riverains évacués pourront regagner leur domicile. En revanche la circulation va être modifiée dans le secteur.

ⓘ Publicité

Le BRGM (Bureau de recherches géologiques et minières) est venu sur le site la semaine dernière pour faire ses expertises, elles ont été remises à la commune de Fécamp le 2 mars. Et elles sont rassurantes : la "maison rouge", situé à seulement 15 mètres du bord de la falaise, "n'est pas à considérer comme étant en situation de péril imminent", indique le BRGM. Toutefois, la situation sera à réévaluer au gré de l’évolution du secteur et des prochains éboulements. La partie du jardin, située au plus proche du bord de falaise, est à condamner (bande de 15 à 20 m du bord).

La "maison rouge" n'est pas considérée comme étant en "péril imminent". - SDIS 76

Circulation modifiée

En revanche, l'épingle de la route qui jouxte le terrain de cette maison est impraticable, estiment les experts. L’avenue des Peupliers et l’avenue du Bois Rosé seront transformées en cul-de-sac à moins de 15 mètres du bord de falaise. La route du Phare sera réouverte à la circulation dès la semaine prochaine avec limitation du tonnage des véhicules à 3,5 tonnes et interdiction de stationner dans le virage.

Le BRGM indique également que "les accès à la jetée et au parking du Quai des Pilotes peuvent être réautorisés, ils ne sont pas situés en zone de vulnérabilité aux chutes de blocs et éboulements. En revanche, l’accès à la plage entre la jetée et le Cap Fagnet doit rester interdit." L’accès à la plage de Senneville-sur-Fécamp peut également être rouvert.

Reculer le GR de 15 mètres

Enfin, des mesures plus strictes seront imposées aux curieux et aux rendonneurs. L’accès aux piétons, sur une bande d’au moins 15 mètres depuis le bord de falaise va être strictement interdit sur l’ensemble du secteur depuis le parking du quai des Pilotes jusqu’au Cap Fagnet. Une signalétique et un barriérage adaptés vont être mis en place pour informer et empêcher l’accès.

Le belvédère situé en tête de falaise au niveau du Cap Fagnet va être fermé définitivement et relocalisé à au moins 20 mètres du bord de falaise. De même, la position des sentiers situés en tête de falaise doit être revue afin de les éloigner du bord.

Le calvaire des marins restera dans les éboulis

Le calvaire des marins a été emporté dans l'éboulement, "il est trop dangereux d'aller le récupérer", explique le maire de Fécamp, David Roussel. Il restera dans les éboulis, mais sera remplacé par un nouveau "avant les fêtes de la mer en juillet".

La mairie de Fécamp attend de nouvelles conclusions du BRGM.