Un projet pour enfouir des dizaines de milliers de tonnes de déchets amiantés supplémentaires en Salanque

A cheval sur les communes de Claira et Saint-Hippolyte, l'unique site du département autorisé à récupérer les déchets amiantés du BTP demande la poursuite de son activité pour vingt ans de plus. Il envisage par conséquent d'augmenter sa capacité de stockage. Les opposants sont déjà mobilisés.

C'est un projet qui inquiète habitants, élus, et défenseurs de l'environnement. Situé le long de la voie rapide, entre les communes de Claira et Saint-Hippolyte, le site d'enfouissement des matériaux de construction amiantés pourrait accueillir des dizaines de milliers de tonnes de déchets supplémentaires à l'horizon 2040.

La société El Fourat Environnement demande en effet le renouvellement de son autorisation préfectorale pour vingt ans supplémentaires, jusqu'en 2043. Elle compte enfouir, au cours de cette période, près de 44 500 tonnes d'amiante lié. Pour cela elle prévoit de creuser un nouveau casier de stockage et de surélever les buttes d'enfouissement de plusieurs mètres. "C'est une aberration totale" peste Franck Bardeau, médecin généraliste et président de l'association Saint-Hippolyte Claira Environnement qui dénonce depuis des années les dangers du site. Selon lui, ce projet constitue "une mise en danger potentielle mais tout à fait probable des populations périphériques".

"Une colline d'amiante"

"Ce site est inapproprié" renchérit Edmond Harlé, le secrétaire de l'association. "Il est à une centaine de mètres d'une zone d'activité, près d'un futur collège et c'est dans ce secteur qu'est puisé l'essentiel de l'eau potable de la Salanque. Il y a des risques de retrouver de l'amiante dans l'eau et dans l'air. Nous demandons à l’État de faire son boulot et de trouver une solution respectueuse du principe de précaution". Par ailleurs l'association pointe du doigt un préjudice d'image pour le territoire "Quand les touristes arriveront dans nos communes qui promeuvent l'agriculture biologique et où l'on trouve des huîtres, des légumes et des fruits de qualité, la première chose qu'il verront c'est une colline d'amiante de cinq mètres de haut !"

De son côté Jean-Marc Dassé, le gérant de El Fourat Environnement assure que "les fibres d'amiante liées au ciment ne se transmettent pas aux eaux souterraines, c'est démontré par les contrôles annuels que l'on réalise". Cette demande de prolongation d'activité est selon lui une nécessité puisque le site est aujourd'hui l'unique solution pour les déchets amiantés du bâtiment. "Ce n'est pas nous qui créons le flux : c'est la société civile. Ce n'est pas en fermant El Fourat que l'on va régler le problème. Au contraire, on multiplierait alors les décharges sauvages".

L'association Saint-Hippolyte Claira Environnement demande aujourd'hui à l'Etat de trouver un autre site pour l'enfouissement des déchets amiantés. Elle a aujourd'hui le soutien des deux municipalités ainsi que celui de la vice-présidente écologiste de la Région Agnès Langevine. Elle appelle les autres élus du département à se mobiliser. L'enquête publique sur ce projet devrait débuter dans le courant de cette année.

Un rassemblement est prévu près du site le samedi 10 avril prochain.