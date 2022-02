Élaguez pour rester branchés au réseau dans l'Hérault

Orange et l’Association des maires ruraux d’Occitanie s’engagent à renforcer l’élagage à proximité des réseaux aériens pour éviter les coupures de téléphone. Une charte a été signée mercredi 16 février à Montpellier. C'est la déclinaison locale d'une convention nationale.

Avec un élagage efficace et régulier, la moitié des incidents sur le réseau téléphonique pourrait être évitée selon Orange (illustration)

On sait que le débroussaillement est très utile pour prévenir les incendies. Il faut savoir également que l'élagage est essentiel pour prévenir les coupures de téléphone. Les frottements répétés sur les câbles ou les chutes de branches lors des intempéries sont à l'origine de nombreuses pannes. Avec un élagage plus efficace et régulier selon Orange, la moitié de ces incidents pourrait être évitée.

Diminuer de 50% les incidents sur les réseaux

L'opérateur vient de signer une charte "élagage" en Occitanie avec Jean-Jacques Marty, le président régional de l'Association des maire ruraux de France (AMRF). Orange s'engage à accompagner les élus pour un meilleur entretien de la végétation et les maires s'engagent à faire passer le message à leurs administrés.

Panique au village quand il y a une coupure

Si une bonne connectivité est un élément essentiel à la vie sociale et économique, c'est encore plus vrai en zone rurale, notamment pour les personnes isolées ou âgées. Jean-Jacques Marty est également maire de Saint-Ferriol (Aude), un village d'une centaine d'habitants dont de nombreux seniors qui ont recours à la téléassistance, "dès qu'il n'y a plus de réseaux, c'est la panique générale, c'est une psychose dans le village".

C'est pour cette raison que "la prévention dans ce genre d'opérations a des vertus extrêmes" poursuit Tony Zagaroli, directeur chez Orange des relations avec les collectivités dans l'Hérault.

Convaincre les particuliers

Reste à convaincre les particuliers de se mettre à élaguer un arbre ou bien une haie trop haute et qui s'enchevêtrent avec les câbles aériens. La chose n'est pas facile. "Quand c'est une personne qui ne peut pas ou qui n'a pas de famille, on fait l'entretien" confie Jean-Jacques Marty, "mais sinon, le civisme, c'est assez compliqué. Souvent les gens considèrent que c'est en dehors de chez eux et que ça ne les concerne pas".

Philippe Doutremépuich, maire du village de Causse-de-la-Selle et président de la AMRF dans l'Hérault a un argument imparable : "C'est l'intérêt public, mais c'est aussi l'intérêt de chacun parce que s'ils n'élaguent pas un arbre et que le fil est coupé, c'est leur voisin ou eux-mêmes qui n'auront plus, soit le téléphone, soit le haut débit".

Dans 90% des cas, c'est un défaut d'élagage sur un terrain privé qui est à l'origine d'un incident sur le réseau aérien.