Élargissement de la ZFE à Rouen : un casse-tête pour les professionnels

"J'évite d'aller sur Rouen tout simplement", constate, amer, Joachim Fernandez, plombier-chauffagiste installé à Darnetal et Caudebec-lès-Elbeuf. La situation était déjà compliquée avant l'instauration de la Zone à Faibles Émissions (ZFE) en juillet dernier et son élargissement, au 1er janvier 2022, à 15 communes de la métropole de plus, n'enchante pas les professionnels et certaines municipalités. Saint-Etienne-du-Rouvray a dit non ce jeudi 14 octobre.

Ce professionnel a crée son entreprise en 1985. Il a acheté des nouveaux véhicules diesel l'année dernière et avait pensé à l'électrique. "L'autonomie, je ne l'avais pas", dit-il encore. Sans oublier un autre problème, "le stationnement". "Les salariés me ramenaient des amendes où alors ils devaient se garer loin de chez les clients, ce qui n'est pas rentable", poursuit-il.

Une adaptation constante

Chez Arnaud Sansaas, menuisier à Oissel dans la métropole rouennaise, la question du transport est primordiale, notamment lorsqu'il faut livrer des meubles ou se rendre sur un chantier. Deux de ses utilitaires, qui ont toujours le droit de circuler, devront être changés l'année prochaine. "On commence à réfléchir sur la suite de la mise en place de la ZFE. On doit voir ça à long terme parce qu'acheter un véhicule, c'est un gros investissement pour nous", explique le chef d'entreprise. "Je ne sais pas encore ce que l'on va acheter pour les remplacer", dit-il encore.

L'entreprise de menuiserie MCO, basée à Oissel, a investi dans une voiture électrique pour limiter ses émissions de gaz polluants. © Radio France - Bastien Thomas

"On a acheté une voiture électrique pour nos chargés d'affaires. Ça nous permet de faire des rendez-vous dans Rouen, de tester l'électrique mais on n'a pas de problèmes, avec ce véhicule, de transporter du matériel, des charges lourdes. C'est ça la difficulté pour les prochains utilitaires", continue Arnaud Sansaas.

Des aides peu nombreuses voire pas adaptées

L'Etat et les collectivités ont mis en place des aides pour accompagner les professionnels, et les particuliers, dans l'acquisition de véhicules moins polluants. Des dispositifs trop peu nombreux et trop restrictifs. Par exemple, la métropole de Rouen propose 2000 euros aux entreprises de moins de 10 salariés. "On est 17", répond Arnaud Sansaas. "Comme l'autonomie des électriques ne correspond pas aux trajets que l'on fait, je n'ai pas regardé", concède Joachim Fernandez.

