Elbeuf : les agents dépassés par l'entretien des espaces verts à cause de la pluie

La météo en fait voir de toutes les couleurs aux agents d'entretien des espaces verts en Normandie. À cause de la pluie, l'herbe, les plantes et les haies poussent beaucoup plus vite que d'habitude. À tel point que les agents sont obligés de se réorganiser, comme à Elbeuf.

Des herbes qui poussent partout, tout le temps. Pierre-Yves Tanésie, qui entretien les espaces verts d'Elbeuf depuis 40 ans, n'a jamais vu ça.

"C'est la première année que ça pousse aussi vite. C'est incroyable ! Et puis, c'est épais, il y a du volume avec toute la pluie qui tombe. On passe notre temps à tondre, ça devient pénible", raconte-t-il. Les agents sont en effet moins nombreux l'été, et ne peuvent pas tout faire : tondre, élaguer, arroser, tailler, etc.

Une réorganisation nécessaire

À Elbeuf, les agents d'entretien des espaces verts se concentrent donc principalement sur la tonte de l'herbe. Alors qu'habituellement, l'été, ils ont largement le temps de faire autre chose.

L'entretien de certains endroits est remis à plus tard. © Radio France - Léa Dubost

"Quand on entretien le cimetière par exemple, trois semaines après, il faudrait recommencer. Et six semaines après, on arrive sur des herbes de 30 centimètres de hauteur. C'est énorme ! Les hommes ont du mal à entretenir, il faut donc faire des choix", explique Joffrey Moscipan, responsable du service espaces verts à la ville d'Elbeuf.

Le maire, Djoudé Merabet, a donc travaillé avec les équipes pour définir les espaces à entretenir en priorité.

"On privilégie les lieux fréquentés par les habitants : les jardins, les parcs, les aires de jeux. Et le reste, pour ce qui est plus proche de la forêt par exemple, on a demandé aux agents de prendre le temps, quand leurs agendas seront moins tendus", poursuit-il.

Le maire d'Elbeuf (à gauche), accompagné des agents chargés de l'entretien des espaces verts. © Radio France - Léa Dubost

Les écoles sont désormais la priorité des agents, qui désherbent avant le retour des enfants la semaine prochaine.