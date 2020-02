Elections municipales : 200 cyclistes mobilisés à Nancy pour interpeller les candidats

Environ 200 cyclistes se sont rassemblés à Nancy samedi 15 février, à l'appel des associations Eden-Vélocité et Vélorution-Nancy. A un mois pile du premier tour des élections municipales, les manifestants veulent interpeller les candidats et exigent plus d'aménagements pour les vélos en ville.

Nancy, France

Près de 200 personnes se sont mobilisées ce samedi 15 février place de la République, à l'appel des associations Eden-Vélocités et Vélorution-Nancy. Un mois pile avant le premier tour des élections municipales, les manifestants veulent interpeller les candidats, et exiger une politique plus ambitieuse en matière d'écologie et de transports verts.

Des pistes cyclables "mal faites"

Parmi les cyclistes présents, Guillaume, venus avec ses deux enfants et sa compagne. "On a fait l'effort de venir à quatre en famille parce qu'on attend beaucoup des municipales pour que Nancy développe plus les infrastructures vélo." Même si de nouvelles pistes cyclables ont été réalisées dans le centre-ville, notamment rue Jeanne d'Arc, beaucoup de Lorrains estiment que cela n'est pas suffisant. "Ces pistes cyclables, elles ne sont pas bien faites, estime Aurélien. Elles ne correspondent pas au trajet. Elles ont été faites là où c'était possible, et non pas là où c'était nécessaire. Cela arrive souvent que sur deux cents mètres on est une belle piste cyclable et puis ensuite elle s'arrête et on se retrouve au milieu des voitures."

Photo d'illustration. © Radio France - Marie Roussel

Pour François, militant écologiste à Greenpeace, ce sujet n'est pas suffisamment mis en avant dans la campagne. "Les politiques ne nous sollicitent pas assez et n'appuient pas assez sur cette question, centrale à Nancy. Aujourd'hui, une personne lambda qui veut agir pour l'environnement dans son quotidien avec les transports n'y arrive pas."