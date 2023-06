Electricité : la production hydraulique baisse à cause de la sécheresse mais devrait suffire pour passer l'été

Le gestionnaire du réseau de transport de l'électricité en France, RTE a fait son bilan de l'année 2022 en Occitanie ce lundi. Malgré la baisse de production cet hiver (-10%) et les risques de tension sur le réseau, on le sait il n'y a pas eu de coupure. La flambée des prix et les efforts fournis par les industriels et les particuliers en sont en partie les raisons. La consommation a baissé de 12,5% en Occitanie (-9% au niveau national).

A cause du manque d'eau, certains barrages se sont retrouvés presque à sec, la production hydraulique a baissé de 11% en 2022 dans notre région. En revanche, pour cet été, RTE dit ne pas avoir de raisons de s'inquiéter, les dernières pluies ont déjà fait remonter les stocks. L'année passée, très ensoleillée, a également permis d'augmenter de 26% la production d'énergie solaire. "Il est très peu probable que l'on émette des messages comme ceux émis l'automne dernier", rassure Erik Pharabod, délégué RTE dans le Sud-Ouest*.* La consommation d'électricité en été reste inférieure à l'hiver.

Des lignes adaptées aux chaleurs extrêmes

Le réchauffement climatique a néanmoins des conséquences sur la consommation d'électricité - davantage de climatiseurs sont utilisés, mais aussi sur les équipements du réseau. RTE doit s'adapter, et cela passe par le renouvellement des lignes électriques.

Elles ont une durée de vie de 90 ans et forcément presque un siècle en arrière, le climat n'était pas le même, comme l'explique Dominique Millan, directeur développement et ingénierie RTE Sud-Ouest : "La position du câble dépend du transit et de la température extérieure. Ceux qui ont construit les lignes il y a 90 ans l'ont fait pour que l'ensemble fasse une température de 45 degrés. Aujourd'hui les lignes sont construites pour une température de 85 degrés." La région Occitanie est la 2e région de France pour son parc d'énergies renouvelables