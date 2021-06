Electricité verte : la Bretagne "à la traîne" selon Greenpeace

L’échec ou la réussite de la transition énergétique française dépend largement des régions. Elles planifient, accompagnent et financent des projets d’économies d’énergie et d’énergies renouvelables. A quelques jours des élections régionales, Greenpeace France fait le bilan des ambitions affichées par les responsables régionaux dans ces domaines et évalue le chemin parcouru.

L'ONG a scruté les 13 régions métropolitaines sur quatre critères principaux : réduction de la consommation d’électricité, développement de l’éolien terrestre, de l’éolien en mer et du photovoltaïque.

Selon Greenpeace, aucune région ne parvient à cocher toutes les cases d’une transition énergétique vertueuse, mais certaines s'en sortent mieux que d'autres. La région Grand Est fait figure d’exemple à suivre, avec ses très bons résultats sur l’éolien terrestre et la réduction de la consommation électrique, quoique tempérés par des lenteurs dans le développement du solaire. Tout en bas du classement se trouvent des régions comme l’Auvergne-Rhône-Alpes et la Bretagne, qui ont accru leur consommation d’électricité entre 2013 et 2019 et ont très peu développé leur production renouvelable, quelle que soit la source. "Ce qui se passe en Auvergne-Rhône-Alpes et en Bretagne actuellement est un énorme gâchis, qui menace la transition énergétique au niveau national tant le potentiel de ces deux régions est important", se désole Nicolas Nace de Greenpeace.

Bretagne : un géant qui s'ignore

La Bretagne dispose d’immenses atouts pour être une des régions pivot de la transition énergétique en France, avec des cartes maîtresses comme l’éolien en mer et le solaire. Pourtant, la région fait figure de cancre sur tous les tableaux estime Greenpeace. Tous les indicateurs sont au rouge. Malgré des objectifs régionaux judicieux, la consommation électrique a légèrement augmenté entre 2013 et 2019, et le développement de l’éolien terrestre a manqué de souffle.

Classement des régions françaises par rapport à leur dynamique de réduction d'électricité - Greenpeace France

Aucun parc éolien en mer n'est aujourd’hui connecté au réseau électrique français depuis nos littoraux. Dans l'avenir, au moins sept devraient voir le jour entre 2022 et 2027. Et même si en Bretagne des projets sont en cours de discussion, le rythme de déploiement est plus de dix fois trop lent estime Greenpeace. Largement dépendante des autres régions pour couvrir sa consommation électrique, la Bretagne ne s’est, jusqu’ici, pas montrée très volontaire pour gagner en autonomie.

Dynamique de développement de l'éolien en France, le classement des régions - Greenpeace France

Quels sont tout de même les points positifs à retenu Greenpeace pour la Bretagne ?

• Bonnes ambitions sur la réduction de la consommation et le développement de l’éolien terrestre.

Et les points négatifs ?

• Légère augmentation de la consommation d’électricité ces dernières années, à rebours des efforts nécessaires de sobriété énergétique.

• Développement actuel du solaire et de l’éolien extrêmement timide, très en deçà du potentiel et des ambitions de la région.

• Ambitions à renforcer en 2030 et 2050 sur l’éolien en mer et le solaire.

Développement de l'énergie photovoltaïque en France - Greenpeace France

L'ONG considère, que compte tenu de ses possibilités, la Bretagne doit fortement accélérer sa transition énergétique. Elle pourrait ainsi être largement exportatrice d’électricité en 2050 et aider les régions ayant un moindre potentiel.