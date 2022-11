Élisabeth Borne à Marseille : la région devient pilote "pour planifier la transition écologique"

Élisabeth Borne s'est exprimé à la tribune face aux maires de la région Sud-Paca ce lundi en fin de matinée, lors de leur convention annuelle au Pharo. Pour son premier déplacement officiel à Marseille depuis qu'elle est installée à Matignon, la Première ministre est venue affirmer la place de la Région Sud-Paca dans "le déploiement de la planification écologique" en France. Ainsi, la Région forte "mobilisatrice de fonds européens", devient "pilote" dans le cadre d'un "protocole d'expérimentation", a confirmé Élisabeth Borne.

Ce "protocole d'expérimentation entre l'Etat et la région" Paca est "une initiative conjointe pour planifier la transition écologique" dans le territoire, d'après le document présenté publiquement par la Première ministre à Marseille ce lundi.

Plusieurs actions seront testées dans la région dans des domaines aussi divers que la décarbonatation de l'industrie, le développement de transports moins polluants, ou encore la préservation des ressources en eau et des forêts. Chaque action sera guidée par un "comité de pilotage" dirigé conjointement par le préfet de Région Christophe Mirmand et le président de la Région, Renaud Muselier. Se présentant comme "grand décentralisateur", ce dernier a affirmé lors d'un entretien à l'AFP croire "en la capacité de l'expérimentation et elle passe par le préfet de Région et le président de Région qui sont les deux à même de traiter au mieux le dernier kilomètre" pour l'application concrète des mesures environnementales sur le territoire. Ce statut de "région pilote" est dû, selon Renaud Muselier à la capacité de l'Institution locale à "savoir mettre en place la politique européenne sur le territoire donc à co-financer".

Des "critères climat" avant "chaque centime dépensé" prévient la Région

La région Paca est l'une des régions de France les plus fournies en matière d'industries : Naval Group, Airbus hélicoptère ou encore ArcelorMittal, 2e sidérurgiste mondial installés à Fos-sur-Mer.

La région Paca revendique avoir "une Cop d'avance", en référence aux sommets internationaux consacrés au climat, depuis l'arrivée à sa tête en 2017 de Renaud Muselier, et se veut à la pointe des politiques publiques en matière environnementale. "Elle vise ainsi à construire un budget vert d'ici 2023", est-il réaffirmé dans le protocole signé avec l'Etat ce lundi. La région prévoit ainsi désormais "d_es critères climats qui seront incontournables pour chaque centime dépensé_" avant d'accorder par exemple des subventions, a assuré Renaud Muselier.

Le maire de Marseille "attend des réponses"

Élisabeth Borne a aussi eu une entrevue avec Benoît Payan ce lundi, à la mairie de Marseille. Le maire de la ville et la première ministre se sont déjà rencontrés en septembre et en octobre à Matignon, pour des réunions de travail, mais cette fois Benoît Payan attend "des réponses précises pour la Ville de Marseille__, notamment sur les conditions d’application de la loi 3DS et particulièrement l’accompagnement financier de l’Etat pour rééquilibrer le territoire métropolitain", explique le maire de Marseille dans un communiqué.

"Après les annonces de Marseille en Grand, le gouvernement doit aller au bout de la démarche. Les projets pour les écoles sont en ordre de marche, le plan transports permettra de développer enfin les transports publics vers le Nord, reste encore le dossier de la gouvernance du territoire et du rééquilibrage de la métropole avec sa ville centre pour rendre justice à la deuxième ville de France, trop longtemps délaissée", selon Benoît Payan qui attend désormais du gouvernement "qu’il fasse respecter la parole du chef de l’Etat".