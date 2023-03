"Elle est pas belle la vie ?", les habitants du Mont Rochard en Mayenne admirent l'arrivée du printemps

Une semaine encore très douce au niveau des températures s'annonce en Mayenne. Entre 12 et 17 degrés jusqu'à la fin de semaine d'après Météo France. Lundi, le printemps est officiellement arrivé dans notre département. Terminée la fraîcheur de l'hiver.

Le redoux est plus que jamais d'actualité. Dans les Coëvrons, sur le Mont Rochard, les quelques habitants qui vivent sur ce sommet de 357 mètres, sont des témoins privilégiés de l'arrivée du printemps. Cette année, le printemps a débuté le 20 mars et non le 21 mars pour une raison d'orbite et d'inclinaison de la terre.