"Elle est très très basse" : à Ancenis, la Loire subit la sécheresse

La sécheresse s'installe et les cours d'eau souffrent. La plupart des zones de Loire-Atlantique et de Vendée sont placées en alerte à la sécheresse et sont soumises à des restrictions d'eau cet été. C'est le cas notamment autour d'Ancenis-Saint-Géréon (Loire-Atlantique) où le faible niveau de la Loire se constate à l’œil nu. Au pied du pont qui traverse la commune, il faut marcher plusieurs dizaines de mètres avant d'arriver jusqu'à l'eau, d'abord à travers de la végétation desséchée puis sur le sable et sur de la terre craquelée. "La Loire est très très basse là, plus basse qu'il y a vingt ou trente ans, observe Lise, qui habite ici depuis 40 ans. Et on n'est que début août ! Mais s'il ne pleut pas pendant un mois, début septembre elle risque d'être plus basse que ça encore".

Les flaques de boue, complètement asséchées, se craquellent. © Radio France - Adèle Bossard

Pour le moment, il reste suffisamment d'eau pour pêcher du sandre ou du brochet selon Bastien, venu pour la journée. Mais il constate lui aussi que la Loire s'assèche : "d'habitude, elle est assez basse mais pas à ce niveau-là. Surtout, on voit des bancs de sable où il n'y a pas d'eau et d'autres où il y a à peine 20 centimètres d'eau". Et un peu plus loin Sébastien, pêcheur lui aussi, voit même le comportement des poissons changer. "Déjà, rien qu'avec les saisons, on s'aperçoit qu'au niveau de la reproduction des poissons, on a deux mois d'avance sur le temps", explique-t-il.

Selon les riverains, la Loire est chaque année plus basse l'été. © Radio France - Adèle Bossard

Mais le faible débit de la Loire ne fait pas que des malheureux. "Pour nous, en tant qu'activité de loisirs, ce n'est pas un grand problème que les niveaux d'eau soient bas, explique Mathieu, moniteur de canoë de l'autre côté de la Loire, à Champtoceaux (Maine-et-Loire). C'est même plutôt attractif pour les clients, parce qu'ils voient un cours d'eau calme avec plein de plages pour s'arrêter et faire des pauses. Ça rappelle un peu le bord de mer en fait". Sauf que dans la Loire, la baignade est évidemment interdite.

La Loire laisse apparaître les piles du pont d'Ancenis. © Radio France - Adèle Bossard