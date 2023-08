Elne : Le dauphin retrouvé au Bocal du Tech est "probablement mort de vieillesse"

Florian Launette et Mégane Chêne/MAXPPP

Le mammifère marin a été repéré en milieu d'après-midi par des secouristes en mer à 500 mètres au large du Bocal du Tech à Elne, ce mardi 22 août. Le cadavre du dauphin était dans un état de putréfaction avancé. Un brigade de sécurité marine s'est déplacée, accompagnée par les membres du Parc naturel marin du Golfe du Lion .

ⓘ Publicité

Un spécimen de plus de 2 mètres 70 et de plus de 150 kilos

Selon Bruno Ferrari, directeur adjoint du Parc naturel marin du Golfe du Lion, "le spécimen appartient à la famille des grands dauphins". C'est une espèce commune en Méditerranée. Le spécialiste poursuit : "le dauphin était de grande taille : 2 mètres 77 et pesait entre 150 et 200 kilos." Ces indications permettent d'avancer que l'animal "était plutôt un vieux mâle".

Lorsque les membres du Parc naturel marin du Golfe du Lion arrivent sur place, ils ne "constatent pas de trace évidente de collision avec un bateau ou de lésion liée à des filets de pêches". En revanche, l'état de décomposition des chairs prouve que l'animal est mort en mer trois à quatre jours auparavant. Selon Bruno Ferrari, "le vent et les courants auraient poussé la dépouille vers les côtes".

Des analyses en cours

Il existe un protocole très strict lors de découvertes de cadavres d'animaux marins. "Des prélèvements ont été réalisés à la fois pour déterminer l'âge exact du dauphin, mais aussi pour savoir si son corps contenait des polluants", explique Bruno Ferrari. Le bol alimentaire n'a pas pu être récupéré à cause de l'état avancé de la putréfaction. Les résultats des analyses ne seront pas connus avant plusieurs mois.

Pour l'heure, le Parc naturel marin du Golfe du Lion s'oriente vers une hypothèse de mort naturelle à cause "de l'absence de lésion évidente et de l'âge supposé du spécimen". "Le dauphin serait probablement mort de vieillesse", estime Bruno Ferrari.

Le cadavre du dauphin a été pris en charge par la commune d'Elne, puis confié à une entreprise spécialisée dans l'équarrissage pour la carcasse. "Le dauphin était tellement lourd qu'ils ont dû utiliser une tractopelle", signale le spécialiste de la faune et de la flore marine.

Des propos confirmés par la mairie : "Nos services techniques ont utilisé une tractopelle, puis ont déposé le dauphin sur un camion-plateau avec des pains de glace pour éviter une dégradation plus importante des chairs et permettre les prélèvements." L'équarrissage est pris en charge financièrement par l'Etat via le programme FranceAgriMer .