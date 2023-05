Elsàssputz : 43 tonnes de déchets ont été ramassés en Alsace lors des opérations de nettoyage de printemps

Entreprises, collectivités, associations, écoles ou collèges : pendant un mois, du 31 mars au 30 avril, l'Elsàssputz a mobilisé de nombreux alsaciens à travers différentes opérations de nettoyage de printemps . Au total, 215 actions ont été recensées par la collectivité européenne d'Alsace à l'origine de l'événement. La CEA a fourni 100 000 sacs poubelles et 125 000 paires de gants.

500 agents des routes mobilisés

La collectivité a également mobilisé ses agents : près de 500 agents des routes ont ainsi ramassés toutes sortes de déchets à travers toute l'Alsace et ses 6 410 kilomètres de routes. Ils ont recueilli 43 tonnes de déchets : du verre, des pièces automobiles, des fauteuils et canapés, télévisions. Et plus inattendu, une carte d’identité, une carte grise, des clefs d’une voiture haut de gamme et même de la lingerie féminine...