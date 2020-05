Embouteillage dans les déchèteries du Limousin pour le début du déconfinement

Après deux mois sous cloche, les déchèteries ont rouvert ce lundi un peu partout en Limousin. C'est vrai pour les 18 gérées par le Sirtom de la région de Brive qui a décidé, au contraire d'autres gestionnaires, de ne pas faire prendre rendez-vous aux usagers mais de filter l'accès aux sites. Bien souvent, les déchèteries ont été prises d'assaut avant même leur ouverture avec d'importantes files de voitures devant les portails.

Intervention de la gendarmerie et de la police municipale

Cela a été le cas à Ussac, l'une des plus grosses, si ce n'est la plus grosse, de l'agglo de Brive. " Je n'ai pas le temps de vous parler " lance d'office Gilles, en train de bazarder des grandes tôles métalliques dans la benne dédiée. Il est un homme pressé car cela fait longtemps qu'il attend de pouvoir le faire et il doit aussi vite libérer sa place sur le vaste quai. " Pendant deux mois, les gens ont accumulé chez eux " constate Christophe, un agent en mode girouette au milieu du quai de déchargement, assailli de toutes parts pour savoir où doivent être déposés les encombrants des uns et des autres.

Sur le quai de déchargement, Christophe répond aux nombreuses sollicitations des usagers de la déchèterie © Radio France - Nicolas Blanzat

A Brive, c'est complètement débordé !

Un peu plus en amont, Dominique oriente lui les usagers dans deux files distinctes : la première pour celle des déchets verts, la seconde pour tout le reste. Et c'est dans celle-ci que l'attente est de loin la plus longue. Des dizaines de voitures sont pare-choc contre pare-choc, comme au péage sur l'autoroute lors d'un chassé-croisé en été. Et encore, heureusement qu'il y a de l'aide extérieure. " On arrive à gérer mais, dans les grandes déchèteries comme ici, celle à Brive près de la patinoire avenue Léo Lagrange ou encore à Malemort, il a fallu l'intervention de la police municipale ou de la gendarmerie pour arriver à canaliser tous ces véhicules " précise le directeur du Sirtom, Philippe Delpeuch, " les gens avaient du se donner rendez-vous " sourit-il. Sur le réseau social Twitter, un usager indique qu'il a par exemple attendu 45 minutes avant d'accéder à celle de Malemort.

Des règles précises pour accéder aux quais et décharger

A Ussac, une centaine de voitures, environ, dans la matinée ont été invitées par les militaires à revenir plus tard ou à aller ailleurs. Marc lui a fait l'inverse pour venir vider ses déchets verts. " J'étais à la déchèterie de Tujac à Brive, il y avait au moins 50 voitures en attente. C'est complètement débordé " dit-il, masque au visage, au volant de son C15 blanc, " alors je suis venu voir ici et je vais pouvoir le faire sans trop attendre ". Mais, comme partout, selon des règles de déchargement précises. Il y en a trois principales. " Sur chaque site, on limite l'accès en fonction du nombre de quais disponibles et de la présence, ou non, de plateforme pour les végétaux. En fonction, on va limiter le nombre de voitures à trois ou quatre selon le site " indique Guillaume Peugnet, " sans aide au déchargement et sans prêt de matériel pour nettoyer afin d'éviter tout problème " poursuit le responsable des déchèteries au Sirtom de la région de Brive. Et le rush ne fait... que commencer !