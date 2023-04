Emission spéciale en direct de La Vallée des Singes à Romagne

La Vallée des Singes fête ses 25 ans avec France Bleu Poitou!

Depuis 25 ans, les primates du parc ont donné naissance à 900 individus. Ce qui représente la meilleure preuve qu'ils s'y sentent parfaitement à l'aise ! Leur milieu naturel a été reconstitué au plus proche de leur environnement naturel. Les singes évoluent en liberté sans cage ni barrière, au plus près des visiteurs. C'est l'homme qui pénètre sur leur territoire et non pas l'inverse !

Un tamarin lion à tête dorée - La Vallée des Singes

Assistez au nourrissage des singes avec un soigneur

Chaque jour, les singes du parc mangent 100 kg de fruits et de légumes. Au cours de la visite, il est possible d'assister à leur nourrissage. Les soigneurs expliquent aux visiteurs les mœurs des animaux et répondent aux questions des curieux.

Les singes laineux - La Vallée des Singes

Rencontrez Yaoundé, la star du Parc

Il joue son rôle de chef de village. Agé de 30 ans, ce "dos argenté" est le père de 12 individus nés au parc. Le gorille étant une espèce polygame, il peut être à la tête d’un groupe de primates comptant jusqu’à 8 ou 10 femelles.

Yaoundé - La Vallée des Singes

France Bleu Poitou sera sur place à la Vallée des Singes à Romagne ce samedi 15 avril de 10h à midi

Et avec vous ! Gagnez vos entrées du 10 au 14 avril de 11h à midi en jouant avec Sonia Brunet ! Et peut-être que vous ferez des singeries avec l'équipe en direct !