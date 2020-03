ÉMISSION SPÉCIALE - Xynthia, dix ans après la tempête : qu'est-ce qui a changé ?

La Faute-sur-Mer, France

Le 28 février 2010, la tempête Xynthia balaie le littoral de Loire-Atlantique et de Vendée. C'est à La Faute-sur-Mer que le bilan est le plus lourd : 29 personnes meurent, prises au piège de leur maison. Dix ans plus tard, France Bleu Loire Océan vous propose une émission spéciale.