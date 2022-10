Feux de forêts : Canadairs, moyens, reboisement, ce qu'il faut retenir des annonces d'Emmanuel Macron

Emmanuel Macron a reçu ce vendredi à l'Elysée les acteurs de la sécurité civile mobilisés cet été contre les incendies de forêt pour les remercier et annoncer des mesures pour renforcer la lutte contre ces incendies à l'avenir. Plus de 72 000 hectares ont été ravagés cet été . 2022 est une année record lié au réchauffement climatique. 50 départements ont été concernés par un incendie.

ⓘ Publicité

"Vous rassembler ici, c'est d'abord vous dire merci et vous dire le soutien de la Nation et des Français", a déclaré Emmanuel Macron devant les 300 pompiers, personnels de la sécurité civile, bénévoles, gendarmes, policiers, et élus réunis à l'Elysée. Face à l'augmentation du risque d'incendies, "i_l nous faut penser une stratégie nouvelle, mieux prévenir les incendies, renforcer les moyens de lutte, et reboiser et gérer durablement nos forêts"_, a précisé Emmanuel Macron avant d'annoncer des moyens supplémentaire pour lutter contre les feux de forêt.

Mieux prévenir les incendies

Devant tous les acteurs mobilisés lors des incendies de l’été, le président de la République a annoncé qu’un inventaire des forêts et de leur entretien allait être effectué, pour mieux prévenir le risque des incendies.

"Nous allons renforcer les obligations légales de débroussaillement", a-t-il souligné_, "Il faut revoir les textes, faire un travail de simplication, renforcer les contrôles. Il faut repréciser les responsabilités de chacun. L'Etat doit aussi prendre sa part en débrousaillant le long des lignes SNCF". _

Une campagne de communication sera lancée avant l'été 2023 pour rappeler aux propriétaires qui ont une maison en bordure de forêt leur obligation de débroussailler.

Une carte "météo" des forêts

Emmanuel Macron a annoncé la mise en place d'une carte nationale des risques d'incendie de forêt à l'image de ce qui se fait pour les alertes canicule ou la météo des plages, afin d'améliorer la prévention des incendies.

72.000 hectares de forêts ont brûlé cet été. C'est six fois plus qu'une saison traditionnelle. Cela risque de se reproduire à l'avenir compte tenu du réchauffement climatique. Une carte nationale du risque d'incendie de forêt sera un outil de sensibilisation.

150 millions d'euros pour les pompiers

Emmanuel Macron a annoncé une enveloppe de 150 millions d’euros destinée aux services départementaux d’intervention et de secours (Sdis) pour qu'ils puissent acheter du matériel de lutte contre les incendies.

Les incendies de forêts ayant touché plus de départements que d'habitude, il est nécessaire d'adapter les moyens. Il faut aussi remplacer le matériel qui a été détruit ou endommagé cet été lors des feux de forêt.

Sur les moyens humains, Emmanuel Macron a détaillé un plan de soutien au volontariat dans les SDIS. "Il faut notamment rallonger la durée pendant laquelle les entreprises pourront libérer leurs pompiers volontaires", a précisé le chef de l'Etat.

Modernisation de la flotte aérienne de lutte contre les incendies

Le président de la République a annoncé une commande de 16 Canadairs pour remplacer les 12 avions actuels. "Nous avons 12 canadairs aujourd'hui. Nous allons commander 16 nouveaux Canadairs. Nous allons aussi mobiliser l'Europe pour que nous puissions une vraie stratégie industrielle et rouvrir une chaine d'excellence", a expliqué Emmanuel Macron.

"Dès l'année prochaine, nous louerons 10 hélicoptères au lieu de deux et nous en achèterons deux également", a-t-il ajouté.

Cela représente un investissement de 250 millions d'euros dont 35 millions investis dès 2023. Les premières commandes seront passées dès cette année.

Reboiser la forêt

Emmanuel Macron s'est fixé pour objectif de "replanter 1 milliard d'arbres en 10 ans". Mais il faudra reboiser autrement. "Nous devons adapter nos forêts au changement climatique. A moyen terme, nous devons parvenir à des forets plus diverse", a-t-il précisé.