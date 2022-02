Emmanuel Macron attendu à Belfort ce jeudi pour dévoiler son plan de relance du nucléaire

A deux mois de la présidentielle, Emmanuel Macron dévoile jeudi à Belfort son plan de relance du nucléaire et, plus globalement, sa stratégie énergétique pour la France.

Emmanuel Macron détaillera jeudi 10 février après-midi un vaste plan de relance du nucléaire en France. Le chef de l'État sera en visite dans l'usine General Electric de Belfort, qui fabrique des turbines à vapeur géantes destinées aux centrales. Il doit annoncer la création de nouveaux réacteurs EPR dans les prochaines décennies, et maintenir le nucléaire comme la principale source d'électricité en France. Aujourd'hui l'atome produit 70% de notre électricité.

Au moins six nouveaux réacteurs

Emmanuel Macron va certainement calquer son plan de relance sur les propositions d'EDF en octobre, c'est à dire la création de six nouveaux réacteurs au moins. Le groupe propose de les construire par paires sur trois sites : d'abord à Penly (Seine-Maritime), près de Dieppe, puis à Gravelines (Nord) et enfin au Bugey (Ain) ou bien au Tricastin (Drôme). La première mise en service est estimée à 2035. Le coût total de ces six nouveaux EPR sera de 46 milliards d'euros selon la Cour des comptes.

Le chef de l'État mise donc sur le nucléaire et la construction de nouveaux réacteurs pour prendre le relai des plus anciens. Les 32 plus vieux réacteurs français, mis en service pour l'essentiel dans les années 80, ne pourront a priori pas tourner pendant plus de 50 ans. Initialement, ils devaient même être arrêtés après 40 ans. Mais cette stratégie de relance du nucléaire ne fait pas l'unanimité, elle est très critiquée par de nombreuses ONG et une grande partie de l'opposition de gauche qui réclament de miser d'abord sur les énergies renouvelables.

Le nucléaire montre-t-il ses limites ?

Les annonces d'Emmanuel Macron interviennent alors que le nucléaire semble fragilisé. 20% du parc français est à l'arrêt pour des travaux ou des contrôles, notamment à cause de problèmes de corrosion sur des systèmes de sécurité. EDF a annoncé mardi l'arrêt de trois réacteurs supplémentaires. Pour compenser cette baisse de production, la France importe de l'électricité, ce qui coute cher. Le gouvernement autorise aussi les dernières centrales à charbon à produire davantage, ce qui n'est pas du tout écologique. Il existe aussi de gros doutes sur la capacité d'EDF à construire de nouveaux réacteurs puisque le chantier de l'EPR de Flamanville enchaine les déboires. Il entrera en service, au mieux, en 2023 avec plus de 10 ans de retard. Le coût initial du chantier a été quasiment multiplié par 4, la facture totale approche des 13 milliards d'euros.

Avant la prise de parole du chef de l'État, l'Élysée défend le nucléaire. "C'est écologique, ça permet de produire de l'électricité sans carbone, ça participe à notre indépendance énergétique et ça produit une électricité qui est très compétitive", résume la présidence. Mais "construire un nouveau réacteur nucléaire ce n'est pas avant 15 ans, donc les énergies renouvelables on en a besoin tout de suite", ajoute l'Élysée. Emmanuel Macron pourrait ainsi évoquer le développement des éoliennes en mer, moins contestées que les éoliennes terrestres. Autre piste, les économies d'énergie, avec l'objectif de "réduire nos consommations sans perdre en qualité de vie ou pouvoir d'achat".