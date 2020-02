Emmanuel Macron devrait annoncer la création du parc naturel régional de la baie de Somme

Somme, France

Alors qu'Emmanuel Macron devrait annoncer ce jeudi depuis la Haute-Savoie, la création de quatre parcs naturels régionaux dont un en baie de Somme, le sénateur Jérôme Bignon, défenseur du secteur, estime que "c'est une assez bonne nouvelle" tout en ajoutant "cela dit, on a vécu sans parc régional. On a fait la même chose peut-être même mieux donc c'est _plutôt une consécration qu'un démarrage_". Il fait la liste des outils de protection déjà mis en place : les zones natura 2000, les espaces naturels sensibles du départements, les acquisitions du conservatoire du littoral...

Une aide au développement

La zone du parc naturel régional devrait concerner plus de 130 communes et englobera le Vimeu, la picardie maritime jusqu'aux portes d'Abbeville. "C'est donc un ensemble plus vaste qui va entrer dans cette politique et l'idée est d'aider au développement. Un développement harmonieux qui s'inscrive dans une perspective durable" ajoute le sénateur Jérôme Bignon. "C'est un atout parce que _ça donne des moyens_. Il n'y aura pas plus de contrainte qu'avant" assure Jérôme Bignon.