Emmanuel Macron promet d'étendre les aires fortement protégées en Méditerranée

La France va porter les aires bénéficiant de "protection forte" à 5% de son espace maritime en Méditerranée d'ici à 2027, contre 0,2% actuellement, a annoncé ce vendredi 3 septembre Emmanuel Macron à Marseille. La Méditerranée est particulièrement victime de surpêche et de pollutions.

Déchets, plastiques, hydrocarbures, surpêche... la Méditerranée subit depuis de nombreuses années les activités humaines qui mettent à mal sa biodiversité. Pour participer à sa protection, la France va augmenter les aires bénéficiant de "protection forte", en passant de 0,2 % de son espace maritime actuellement à 5% d'ici à 2027, a annoncé ce vendredi 3 septembre Emmanuel Macron. L'objectif est d'atteindre les "10%" d'ici à "2030", a précisé le chef de l'Etat devant le congrès mondial de l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN), qui s'ouvre ce vendredi à Marseille.

Les aires de "protection forte" sont des zones où les pressions engendrées par les activités humaines susceptibles de compromettre la conservation des enjeux écologiques sont supprimées ou significativement limitées, et ce de manière pérenne, selon la définition du ministère de la Transition écologique.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Des niveaux de protection extrêmement faibles actuellement

Pour l'instant, selon une étude du CNRS, en métropole, les niveaux de protection des eaux françaises sont extrêmement faibles. Ainsi, 59% des eaux françaises méditerranéennes sont sous le statut d'aires protégées, mais seulement 0,1% en protection haute ou intégrale. Si 40% de la façade Atlantique-Manche-Mer du Nord est sous statut d'aires protégées, seul 0,01% est sous protection haute ou intégrale. Au total, seul 1,6% de l'espace maritime français bénéficie d'un statut de protection intégrale ou haute, dont l'essentiel (80%) dans les eaux australes et antarctiques françaises".

France Nature Environnement (FNE) affirmait récemment que "les pressions engendrées par les activités humaines doivent être supprimées ou réduites au minimum dans au moins 10% de chaque façade maritime et bassin ultramarin" de la France, qui possède le deuxième espace maritime au monde. FNE estimait aussi que la définition de la protection forte retenue "ne va pas assez loin pour réellement supprimer - ou réduire au minimum - les pressions sur le milieu marin".

Le chef de l'Etat a par ailleurs annoncé vouloir accueillir un sommet "One Ocean" fin 2021 ou en 2022, sur le modèle des sommets One Planet qui réunissent acteurs publics et privés. Un sommet sur l'océan est aussi prévu par l'ONU en 2022.