Emmanuelle Béart, Jean Reno, Olivier Minne, tous se lèvent pour la Montagnette !

France Bleu Vaucluse est partenaire de l'opération 'On se lève pour la Montagnette ' portée par Jean-Christophe Daudet, maire de Barbentane, et parrainée par le célèbre présentateur de télévision qui a fait les belles heures de Fort Boyard, Olivier Minne.

Habitué à marcher sur le site, Olivier Minne raconte son désarroi

L'animateur soutient toutes les personnes qui mènent des actions de front pour faire renaître le massif provençal .

Retour sur le drame

Massif chéri en Provence, la Montagnette a brûlé en juillet 2022. La moitié de la pinède a été détruite, l'équivalent de 1500 hectares.

Le pompier drômois Martial Morin est décédé suite aux 5 jours d'intervention pour venir à bout de l'incendie.

Pour prévenir les risques et faire renaître la massif, 'On se lève pour la Montagnette' collecte des dons et organise des festivités pour récolter des fonds.

Les stars s'engagent

L'actrice Emmanuelle Béart appelle aux dons pour préserver la biodiversité du territoire et prévenir les incendies dans la zone.

L'humoriste Frédéric Bouraly, acteur dans la série télévisée Scènes de ménages sur M6 se lève littéralement pour la montagnette...

Jean Réno, à l'affiche du prochain thriller Birdseye, compte sur une mobilisation collective !

Le monde du sport aussi

Jean Patry, joueur de l'équipe de France de Volley et champion olympique à Tokyo, témoigne son soutien pour la Montagnette.

Quand la culture se mobilise

Le Festival d'Avignon se mobilise : dès le 17 juillet et jusqu'au 24 juillet, des spectacles en randonnées vont avoir lieu dans le massif, autour de l'œuvre de Jean Giono 'Que ma joie demeure'. L'occasion de se nourrir de théâtre tout en faisant corps avec la nature !

La pièce de théâtre 'L'addition' de Tim Etchells sera jouée mardi 18 juillet à Barbentane, Espace Baron de Chabert, un an jour pour jour après l'incendie.

Une grande soirée pour sensibiliser

Une soirée d'exception présentée par Olivier Minne est organisée le 6 août à Barbentane. Au programme, un récital de piano et chant, des concerts, et un spectacle de clôture, celui de l'humoriste Anne Roumanoff, 'On va presque bien!', à l'esplanade du Séquier.

Les fonds collectés serviront à protéger la Montagnette grâce à l'installation de nouveaux systèmes d'irrigation pour la culture des oliviers par exemple, et la création d'une zone de cultures méditerranéennes. Le projet d'une maison de la Montagnette est aussi envisagé pour sensibiliser et informer sur la biodiversité de ce territoire qui nous fait vivre et respirer.

