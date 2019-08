Emmanuelle Wargon dans le Tarn : "Il y a maintenant un consensus sur l'existence d'un besoin à Sivens"

Barrage de Sivens, Lisle-sur-Tarn, France

La secrétaire d'Etat a participé, ce mardi, à une réunion avec les partenaires associés à la concertation autour du projet de retenue d'eau à Sivens, à Lisle-sur-Tarn et elle en est ressortie très optimiste.

Pourtant, la décision de la commission qui réunit 52 acteurs autour de ce projet devait être rendue en juillet et elle a été reportée de deux mois. La prochaine réunion est programmée le 9 septembre.

Un consensus qui n'existait pas au moment de la crise et du drame

"Il y a maintenant un consensus sur l'existence d'un besoin pour l'agriculture et aussi pour la préservation de la nature et de la biodiversité et pour les autres activités du type tourisme en particulier. Je ne suis pas sûre que c'était le cas au moment de la crise et du drame", affirme Emmanuelle Wargon, en faisant bien sûr référence à la mort de Rémi Fraisse, dans la nuit du 25 au 26 octobre 2014.

On est au moment de passer le dernier obstacle qui est de quantifier les besoins et de décider des solutions et c'est forcément difficile parce qu'on rentre dans des querelles de chiffres et d'experts.

Elle n'a pas pris position. "Ce n'est pas du tout mon rôle", se défend la membre du gouvernement. Elle assure que l'Etat soutiendra le processus, via un accompagnement financier disponible quand les acteurs seront parvenus à tomber d'accord.

Et Emmanuelle Wargon précise que 85 départements ont pris des arrêtés de limitation de l'irrigation, cet été et que les besoins identifiés dans le Tarn le sont à de très nombreux autres endroits dans le pays. C'est une problématique très largement partagée sur tout le territoire français.