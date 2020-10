La ministre Emmanuelle Wargon visite des logements sociaux à Caen en rénovation énergétique

Plus de 80 logements rénovés pour mettre fin à l'effet "passoire énergétique" : c'est un chantier d'ampleur qui doit se terminer en fin d'année à Caen, rue des rosiers. _"Le but est d'_améliorer le confort des locataires et les performances énergétiques des logements, explique le chef de chantier Eiffage, Clément Gauthier. On a changé l'isolation, installé des aérations VMC, mis aux normes les installations électriques". Un bâtiment datant des années 1950 a même été entièrement détruit pour permettre de reconstruire de façon optimale d'un point de vue énergétique.

Investissements conséquents

Suite à la rénovation, "on estime les gains attendus à environ 40% d'économie d'énergie pour les locataires, ce qui représente 300 à 400 euros en moins par an, selon l'utilisation du logement", lance Sylvain Artis, responsable énergie du bailleur Inolya. "C'est un enjeu important, confirme Jean-Léonce Dupont, président d'Inolya et du conseil départemental du Calvados. Nous avons investi 25 millions d'euros l'an dernier dans le département pour rénover des logements sociaux. C'est conséquent, mais _on estime qu'il en faudrait trois fois plus_".

La ministre Emmanuelle Wargon sera dans l'Orne vendredi après son passage dans le Calvados © Radio France - Morgane Heuclin-Reffait

Dans le cadre du plan de relance, le gouvernement promet 500 millions d'euros d'aide pour les projets de rénovation énergétique dans le parc social. "Ça permet de limiter les effets de gaz à effet de serre des bâtiments, c'est aussi bon pour la planète !", lance la ministre déléguée au logement Emmanuelle Wargon. Caen est un territoire avec des bailleurs sociaux très volontaristes pour rénover voire reconstruire".