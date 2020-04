Empoisonné ? Tué par un autre ours ? La mort de Cachou fait polémique dans les Pyrénées

La question revêt évidemment un enjeu majeur, des deux côtés des Pyrénées : pourquoi l'ours Cachou, cinq ans, est-il mort début avril ? Le Conseil Général du Val d'Aran, du côté de la Catalogne du sud, affirme après les premières analyses que l'animal est tombé, peut-être suite à l'attaque d'un autre ours. Après la publication de plusieurs photos, des défenseurs de l'environnement, toujours en Espagne, affirment eux que Cachou montrerait des signes d'un empoisonnement. En France, "pro" et "anti" ours temporisent pour le moment et se rejoignent sur un point : il faut de la transparence dans cette affaire, en attendant les résultats de l'autopsie.

Un courrier au ministère de la Transition écologique

La piste de l'empoisonnement n'est ni accréditée ni rejetée par les associations en France. "On sait grâce à cette affaire qu'une expérimentation a débuté à l'automne en Espagne, des fongicides cachés placées dans des carcasses d'animaux pour dégoûter l'ours de la viande", explique Sabine Matraire, de l'association FERUS. Quelle était la molécule utilisée ? A-t-elle pu empoisonner Cachou de manière lente ? Pour lever ces doutes, le groupe d'associations Cap Ours (Coordination Associative Pyrénéenne pour l'Ours), dont fait partie FERUS, attend les analyses toxicologiques et "un rapport d'autopsie complet".

"Ce sont des données difficiles à obtenir, nous avons donc adressé un courrier en ce sens au gouvernement Français", précise Sabine Matraire. Pour le moment, l'association reste plus prudente que les défenseurs de l'ours de l'autre côté des Pyrénées. "L'hypothèse de la bagarre avec un autre ours est tout à faire possible". Un des indices évoqué par les Catalans est la photo de l'ours décédé, sur laquelle on le voit faire un 'rictus', possible signe d'empoisonnement selon eux. "J'ai demandé à un vétérinaire français qui travaille avec les ours, il m'a dit qu'on ne pouvait pas déduire la présence du poison via cet indice", ajoute Sabine Matraire.

"Ça démontre toute la stupidité de la démarche"

Du côté des "anti" ours, l'ADDIP (Association pour le Développement Durable de l'Identité des Pyrénées), cette hypothèse est valable et montre bien les limites de la politique de réintroduction. "C'est quelque chose, l'utilisation de fongicides, qui a déjà été évoqué en France", explique le co-président Olivier Morin. "C'est un délire, d'aller placer du poison dans des animaux morts, ça montre bien qu'on ne trouve pas de solution", ajoute-t-il. L'association réclame également "toute la lumière" sur les causes de la mort. "Il y a malheureusement dans ce dossier une certaine opacité depuis plusieurs années", regrette Olivier Morin.