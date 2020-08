"En 10 ans de métier, je n'ai jamais vu ça", un désinsectiseur tourangeau multiplie les destructions de nid

Frelons asiatiques et surtout guêpes, leur nombre explose cet été un peu partout en France y compris en Indre-et-Loire. Après un hiver très doux et un printemps favorable, les colonies de ces insectes sont au complet. Et les professionnels multiplient les interventions chez les particuliers.

Face à un nid de guêpes ou de frelons asiatiques, il faut faire appel à un professionnel. En Indre-et-Loire, il y en a une quinzaine mais seulement quatre sont agréés et reconnus par la fédération départementale des groupements de défense contre les organismes nuisibles ( FREDON 37 ). Tous les quatre ont signé sa charte de bonne pratique. Gage d'efficacité, de sécurité et de respect de l'environnement.

Parmi eux, Fabrice Mazé, d'Esvres-sur-Indre. Depuis dix ans qu'il travaille à son compte, il n'avait jamais vu autant de nids à détruire

En ce moment, je fais une quinzaine d'interventions par jour. Je suis au max alors que je reçois 30 appels tous les jours", Fabrice Mazé, piégeur professionnel

Pourquoi les guêpes et les frelons asiatiques sont-ils aussi nombreux cet été ?

Autant, l'été dernier, ces insectes étaient anormalement discrets car peu nombreux, autant 2020 est une année à guêpes. Et à frelons. C'est la météo explique Fabrice. "Grâce à un hiver très doux, la quais-totalité des reines et des insectes d'automne ont pu passer l'hiver sans problème et ressortir au printemps. Du coup, les colonies sont au complet".

A chaque intervention, Fabrice Mazé enfile sa combinaison intégrale très épaisse censée résister au dard de 6 mm d'un frelon asiatique © Radio France - François Desplans

Ce matin-là , à Joué-les-Tours, il doit détruire un nid de frelons asiatique. "Un petit nid, de la taille d'un ballon de football. Perché à 6m en haut du cerisier". Fabrice Mazé enfile sa combinaison intégrale et se place au pied de l'arbre. Grâce à sa perche télescopique, il va pulvériser directement dans le nid un insecticide en poudre. Du talc mélangé avec de la perméthrine, un neurotoxique.

"Tous les frelons présents dans le nid, près de 500 insectes, vont mourir et tomber. Puis je vais légèrement saupoudrer le nid et revenir l'enlever d'ici 3 à 7 jours." Car l'autre moitié de la colonie qui n'était pas présente dans le nid lors de l'intervention va revenir plus tard. Et l'insecticide fera toujours effet.

Les restes du nid après l'intervention du professionnel. Il reviendra l'enlever d'ici quelques jours © Radio France - François Desplans

Lui-même est allergique aux piqûres de frelons. Un comble

Fabrice Mazé ne rigole pas avec la sécurité. Et pour cause, lui-même est allergique aux piqûres de frelons asiatiques. Il s'en est rendu compte quand il s'est fait piquer en 2017. Un frelon expulsé d'un nid qu'il venait de traiter est tombé sur son pied alors qu'il venait d'enlever sa chaussure à 30 mètres du lieu d'intervention. Malaise puis perte de connaissance sur la route de l'hôpital, c'est un urgentiste qui passait par là qui lui a sauvé la vie.

Quand il vous pique, le frelon asiatique et son venin vous dilate les artères. Plus de pression artérielle, le cerveau n'est plus irrigué. Vous pouvez décéder", Fabrice Mazé

Depuis, il garde toujours sur lui une seringue d'adrénaline.

Comptez entre 100 et 150 euros en moyenne pour une intervention. Si vous faites appel à un professionnel reconnu, votre municipalité peut prendre en charge une partie ou la totalité de la facture.