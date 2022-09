En 2023, il y aura deux fois plus d'arbres qu'aujourd'hui à Poitiers, la Ville veut en planter 35.000

Après l'été caniculaire que l'on vient de vivre, nous tous, nous sommes rendus compte de l'importance pour les villes de s'adapter au réchauffement climatique. A Poitiers, le plan Canopée qui prévoit de planter plus d'arbres en milieu urbain, a été lancé avant cela mais là, la ville de Poitiers a décidé de frapper fort et de planter 35.000 arbres d'ici un an. Ils pourront capter plus de CO2, ils vont aider à faire la baisser température.

C'est un véritable coup de d'accélération de la végétalisation qui est donné à Poitiers, car le nombre d'arbres va en fait quasiment doubler par rapport à aujourd'hui. Pour y arriver, dix mini-forêts vont être plantées. La plus grande sera au niveau de la zone d'activités Aliénor d'Aquitaine, dans l'ouest de la ville avec 40.000 m². Il y en aura une autre route de la Cassette, au sud ou encore, parc des Sablons, dans le quartier Beaulieu. La mairie a aussi prévu de planter des arbres au bord de plusieurs routes et sur des terre-pleins, également, aux abords du stade Rébeilleau et du vélodrome Michel Amand. Cinq bassins d'orages vont aussi être végétalisés pour préserver la biodiversité.

Des essences du sud de la France adaptées à la chaleur

Au total, 27 sites vont être verdis principalement sur les pourtours de Poitiers mais le centre-ville n'est pas oublié non plus. L'objectif de la municipalité est de végétaliser les façades avec des plantes grimpantes. Pour tous ces îlots de fraîcheur, des essences du sud de la France ont été choisies car elles résistent mieux à la chaleur. "Il y a par exemple le chêne vert, le micocoulier aussi qui est déjà assez présent dans la ville mais on veut continuer à renforcer ces essences qui n'étaient pas présentes avant", explique Pierre Nenez, adjoint à la mairie en charge de la biodiversité et de la végétalisation de ville de Poitiers.

Des plantations en partie citoyennes

Tous ces arbres seront plantés par les équipes de la mairie mais aussi, par vous. Vous pourrez participer sur certains sites, notamment à la Vallée Crapaud dans le quartier Saint Eloi ou sur le terrain Louis Pergaud le 26 novembre prochain.