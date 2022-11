En 2070,le Vaucluse pourrait connaitre les mêmes températures qu'en Tunisie

Tous les experts le confirment, nous devrions connaître dans les prochaines années des périodes de canicules et de sécheresses de plus en plus fréquentes, et dans ces conditions, les conséquences sur la forêt pourraient être nombreuses. Invité du 6-9 de France Bleu Vaucluse, Ivan Scotti affirme "constater ce réchauffement climatique depuis plus de 30 ans. En étudiant les sécheresses passées, on se rend compte qu'il y a déjà des espèces perdantes. Ce sont des espèces qui ne disparaissent pas forcément complètement, mais qui dépérissent. C'est le cas du sapin".

Mais il n'y a pas que l'été qui inquiète les spécialises. Les hivers doux sont également à craindre. Pour ce chercheur à l’INRAE d'Avignon, "les arbres ont des mécanismes biochimiques qui permettent de "compter " les jours de froid. Cela permet de savoir à quel moment il faut recommencer à faire des feuilles. Si les hivers sont trop doux, le mécanisme se perd et on pourrait avoir des effets néfastes".

En Vaucluse, un climat en 2100 proche de celui de la Tunisie

S'il est évidemment difficile de prédire avec précision l'évolution du climat, Ivan Scotti affirme toutefois que "certaines prévisions pessimistes laissent apparaître que le Vaucluse pourrait en 20100 connaître un climat identique à celui de la Tunisie ou de la Sicile aujourd'hui. Certaines espèces d'arbres venant d'Afrique du Nord pourraient donc sortir gagnantes. C'est le cas notamment du cèdre de l'Atlas installé dans le département il y a un siècle et qui se porte très bien".