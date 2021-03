En 50 ans, les Alpes ont perdu un mois de neige par an

Environ un mois d'enneigement a été perdu dans les Alpes en basse et moyenne altitude depuis 50 ans, selon une étude internationale publiée dans la revue scientifique The Cryosphere.

En moyenne, les Alpes ont perdu un mois de neige par an en dessous de 2.000 mètres d'altitude

Les massifs bientôt en tee-shirt ? En tout cas, les Alpes perdent peu à peu leur manteau blanc. En moyenne, c'est l'équivalent de près d'un mois de neige par hiver qui ne tombe plus, en basse et moyenne altitude, depuis un demi-siècle. C'est ce que révèle une étude scientifique publiée ce jeudi dans la revue The Cryosphere, signée par une trentaine de chercheurs. C'est la première fois que des recherches aussi conséquentes sont menées sur les Alpes.

Entre 22 et 34 jours de neige en moins par an

Entre 1971 et 2019, la période avec de la neige au sol a réduit en moyenne de 22 à 34 jours en dessous de 2.000 mètres d'altitude. En clair, le nombre de jours entre les premiers flocons de la fin de l’autonome et la fonte du printemps se réduit d'environ 5 jours tous les 10 ans. En plus, l'étude note que lorsqu'il neige, il tombe moins qu'avant : la hauteur du duvet blanc a baissé de 2,8 cm par décennie.

Ces estimations ont été faites à partir de données observées par 2 000 stations météorologiques de six pays : l'Italie, la France, l'Allemagne, l'Autriche, la Slovénie et la Suisse.

C'est "avant tout le réchauffement qui joue"

Parmi les cosignataires de l'étude, il y a Samuel Morin, directeur du Centre national de recherches météorologiques. "Ça a des conséquences pour les écosystèmes, pour les ressources d'eau", explique le chercheur. "On sait déjà que le débit des rivières et de certains fleuves ont connu des fluctuations et des décalages temporels : l'eau est disponible plus tôt dans les rivières au printemps qu'avant, le stockage temporaire de l'eau dans le manteau neigeux est en baisse."

Selon Samuel Morin, c'est "avant tout le réchauffement qui joue". La baisse de l'enneigement peut s'expliquer par un effet ciseau. D'un côté les précipitations hivernales apportent plus de pluie que de neige qu'avant, ce qui réduit la constitution du manteau neigeux. De l'autre ce dernier fond plus rapidement.

Quoi qu'on fasse en termes d'émission de gaz à effet de serre, on aura une réduction de l'enneigement à basse et moyenne altitude qui sera comprise entre 10 et 40 % - d'ici à 2050 - Samuel Morin, directeur du Centre national de recherches météorologiques (Météo France/CNRS)

Avec AFP