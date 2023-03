Journée internationale de la forêt : en Alsace, la mortalité des arbres a grimpé de 270% en dix ans

La forêt, dont on célèbre ce mardi 21 mars, la journée mondiale, paie un lourd tribut au réchauffement climatique. L'Institut national de l'information géographique et forestière (IGN) vient de publier un inventaire forestier . En 10 ans, de 2011 à 2021, c'est dans le Grand Est que les arbres ont le plus souffert. Les épicéas et les sapins sont particulièrement touchés par les périodes de fortes températures et de sécheresse.

En moins de dix ans, l'augmentation du nombre d'arbres morts a été quatre fois plus importante dans le Grand Est qu'ailleurs dans l'hexagone. Plus 350% dans la région, 270% en Alsace, contre un peu plus de 50 en moyenne en France. Quand on zoome sur les territoires, c'est dans la vallée de la Doller, à l'ouest de Mulhouse, que l'hécatombe est la plus marquée.

Planter des essences plus méridionales

Pourquoi le Grand Est ? Parce c'est la région qui a cumulé, de 2011 à 2021, les périodes les plus longues de températures élevées et de sécheresse. La première victime, c'est l'épicéa commun, dont les massifs entiers roussis font désormais partie du paysage. Mais le sapin des Vosges est lui aussi dans le collimateur du réchauffement climatique et les spécialistes estiment qu'il n'y en aura plus un seul dans quelques décennies.

A quoi ressemblera alors la forêt alsacienne ? L'Office nationale des forêt (ONF), qui gère les 3 quarts des forêts de la région, planche sur la question et envisage de planter des essences plus méridionales, donc plus résistantes à la chaleur, cèdre, pin maritime, de Corse ou d'Alep, le paysage risque d'en prendre un coup.

"Planter des espèces méditerranéennes, sachant que l'on ne sait pas du tout quels vont être les comportements climatiques dans 50 ans en Alsace, peut être des périodes de sécheresse très rudes, mais aussi peut être des périodes de pluies conséquentes, c'est un pari un peu osé que l'on fait aujourd'hui. Il faut se poser la question plutôt de savoir quelle est la capacité de résilience naturelle de nos milieux forestiers. Est ce qu'il ne vaut pas mieux les accompagner ? Putôt que de faire des paris sur le fait que la sécheresse sera notre éternel problème" estime de son côté Stéphane Giraud, directeur d'Alsace Nature.