En Alsace, le club vosgien envisage de fermer des sentiers, faute de bénévoles

De plus en plus de randonneurs sur les sentiers dans les Vosges, depuis la crise de la Covid-19.

Le club vosgien, en charge d'entretenir et de baliser les 11 894 km de sentiers en Alsace, envisage de fermer certains itinéraires dans les cinq prochaines années. La décision est encore à l'étude mais devrait permettre au club de soulager ses dépenses, après une explosion du nombre de randonneurs depuis la crise de la Covid-19.

"Sur certains sentiers il n'y a que 50 ou 100 personnes qui passent à l'année, il faut se demander quel est l'intérêt de les garder ouvert" s'interroge Alain Frestler, président du club. Fermer ces chemins peu fréquentés permettrait de concentrer les efforts sur les autres itinéraires, victimes de leur succès. Le nombre de randonneurs en augmentation ces trois dernières années a entraîné des dégradations plus importantes sur les sentiers, note le président, notamment sur la question des déchets. Il précise que restaurer les sentiers représente 75 à 80 000 heures de travail bénévole par an et "pour un sentier de 10 km il faut au moins compter 1000 euros de rénovation". Alain Frestler ne s'en cache pas, le club vosgien a du mal à recruter suffisamment de bénévoles pour tout le travail que cela demande.

Zones de quiétudes pour les espèces protégées

En plus du manque de bénévole, il y a aussi une volonté de "laisser la nature reprendre ses droits" affirme le président du club. Les membres travaillent de concert avec Natura 2000, l'ONF et le Parc naturel des Ballons afin de développer de nouvelles zones de quiétudes pour les espèces protégées. "La décision de fermer certains sentiers va permettre de contourner ces espaces et de préserver des espèces en voie de disparition" explique Alain Frestler. Il précise que les sentiers fermés seront toujours accessibles par les randonneurs même s'il déconseille de s'y aventurer, pour des raisons de sécurité.