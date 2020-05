En attendant de gravir le mont Makalu au Népal, le Mayennais Luc Boisnard vient en aide aux Sherpas

Il aurait dû gravir en ce moment même un des plus hauts sommets de l'Himalaya mais sa mission a été annulée à cause de l'épidémie de Coronavirus. Luc Boisnard, chef d'entreprise de la Mayenne, décale sa mission de dépollution du sommet Makalu, au Népal, à l'année prochaine.

Après l'Éverest, il y a dix ans, le Mayennais organise avec plusieurs associations une nouvelle opération de ramassage de déchets, laissés bien souvent par les touristes et les alpinistes. À cause de la crise sanitaire, Luc Boisnard reste donc en Mayenne mais il apporte quand même de l'aide aux populations népalaises du Mont Makalu (8.463 mètres d'altitude d'après le site internet spécialisé i-trekkings.net).

Au Népal, ils vivent la crise de façon beaucoup plus violentes qu'en France car il n'y a pas d'amortisseur social, pas de chômage partiel. Ma mission comprend un volet humanitaire avec l'association Montagne et Partage. On a donc envoyé des fonds pour acheter 40 kilos de riz et deux litres d'huile pour certaines familles de Sherpas. Elles n'ont plus rien pour manger. Leur état de pauvreté est extrêmement avancé explique Luc Boisnard