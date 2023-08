En baie de Somme et en baie d'Authie, la chasse au gibier d'eau est ouverte

La chasse au gibier d'eau fait son retour sur la côte picarde. À compter de ce week-end, oies, canards de surface ou canards plongeurs peuvent être chassées, mais uniquement dans le domaine public maritime. D'après la fédération des chasseurs de la Somme, cela concerne environ 4 000 chasseurs en baie de Somme et baie d'Authie.

Maxime Deloison et son fils se réjouissent de l'ouverture de cette nouvelle saison de chasse au gibier d'eau, une passion familiale. (Voir reportage sonore) © Radio France - Martin Duffaut

Pour le reste des 21 000 chasseurs du département, il faudra attendre deux semaines supplémentaires, jusqu'au lundi 21 août pour pouvoir faire de même à l'intérieur des terres. C'est une mesure pour protéger les volatiles, qui peuvent, pour les plus tardifs, être encore dans leur période de nidification.

À noter, la barge à queue noire et le courlis cendré ne peuvent pas être chassés cette année.

En 2023, 314 nouveaux permis de chasse dans la Somme

Plus généralement, selon la loi, la chasse au gibier d’eau n'est autorisée qu'en zone de chasse maritime, dans les marais non asséchés, et sur les fleuves, rivières, canaux, réservoirs, lacs, étangs et nappes d’eau où elle n'est pas interdite. Le chasseur doit également se trouver à moins de 30 mètres de la nappe d'eau pour chercher et tirer son gibier.

Cette année la fédération des chasseurs de la Somme a octroyé 314 nouveaux permis, tout type de chasse confondu. © Radio France - Martin Duffaut

Cette année, la fédération des chasseurs de la Somme a délivré 314 nouveaux permis, tout type de chasse confondu. Celui-ci peut-être délivré qu'à partir de 16 ans, et est valable à vie. Il doit néanmoins être validé chaque année auprès d'une antenne de la fédération des chasseurs, à laquelle il faut payer une cotisation.

