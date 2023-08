En Baie de Somme, la vigilance continue pour protéger les phoques des visiteurs trop curieux

Nous sommes à la pointe du Hourdel, près de Cayeux-sur-Mer. Au loin, deux groupes de phoques se prélassent au soleil, a priori tranquilles. Car il faut rester à 300 mètres de distance, pas moins. C'est la règle, sauf qu'Igor et sa famille n'en savaient rien. Venus de région parisienne, ils repartent un peu déçus. "On a cru qu'on allait caresser les phoques, même les toucher. Malheureusement, on nous a demandé de rester à distance. On aurait bien aimé les prendre en photo, comme souvenir de vacances ! Sur la publicité, tu as l'impression que quand tu arrives ici, tu vas pouvoir les approcher !"

750 euros d'amendes prévus pour les curieux imprudents

Des prospectus trompeurs qui agacent Marion Mao, chargée de mission sensibilisation à l'environnement à Réserve Naturelle Nationale de la Baie de Somme. Armée d'une paire de jumelles, elle surveille de près les animaux et les visiteurs. "A marée basse, les phoques viennent se reposer sur les bancs de sable. Il y a un groupe qui se trouve juste derrière le chenal de sortie du port et qui est donc accessibles aux visiteurs à pied. Et on a toujours le souci des gens qui veulent faire la photo, encore plus près comme on le voit dans la pub."

De nombreux prospectus de guides utilisent des photos représentant les phoques en gros plan, laissant croire aux touristes qu'ils pourront faire la même image © Radio France - Camille Marigaux

Trop s'approcher risque d'effrayer le groupe, qui peut alors laisser des bébés derrière lui. Depuis le début de l'année, huit jeunes sont morts en Baie de Somme, notamment à cause du non-respect de la distance préconisée (300 mètres). Un comportement qui peut aussi être sanctionné : 750 d'amende prévus. "ça fait cher le selfie", ajoute Marion Mao, qui précise qu'au sein de la réserve "des agents assermentés peuvent intervenir en cas de dérangement et verbaliser." A noter que même en pirogue, il faut faire attention, et rester sur la rive opposée aux phoques. Un kitesurf ou un drone peut aussi les effrayer.

Avec l'association Picardie Nature, Marion Mao, de l'équipe de la Réserve Naturelle Nationale de la Baie de Somme rappellent les consignes aux visiteurs © Radio France - Camille Marigaux

Pour l'instant aucune amende n'a été donnée, les avertissements et les explications semblent suffire. Marion Mao propose d'ailleurs d'observer les familles de phoques avec une longue vue. Sensibiliser les visiteurs, pour protéger les phoques s'avère payant puisque le nombre d'animaux, environ un millier en Baie de Somme, continue à augmenter depuis que l'espèce est protégée. Avec notamment 177 naissance de phoques veaux-marins cette année.