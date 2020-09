En Bourgogne Franche-Comté, chasseurs et randonneurs main dans la main

Ce mercredi, vous irez peut-être vous balader en forêt ou dans la campagne avec vos enfants. Pour l'été indien, on a tous envie de profiter des beaux jours, mais parfois, on a aussi peur des chasseurs qui reprennent leur fusil. En Bourgogne Franche Comté, à deux semaines de l'ouverture générale de la chasse (le 20 septembre pour la Côte-d'Or), les chasseurs et les randonneurs signent un partenariat pour que tout se passe bien.

La charte s'intitule "Vivre la nature ensemble". L'idée principale, c'est de se respecter et ne pas s'attribuer un territoire "Nous nous engageons à refuser toute partition de l'espace et du temps qui aurait pour conséquence l'exclusion de la chasse ou de la randonnée" précise cette convention.

"Il n’est pas question de partager la nature en terme de temps en disant certains vont marcher le samedi et d'autres chasser le dimanche" explique Pascal Secula, le patron régional des chasseurs. "L'idée c'est d’être capable de vivre ensemble. On voudrait mettre sur notre site internet un outil pour préciser les lieux et les jours de chasse. On ne sera jamais précis à 100% en disant on sera sur telle parcelle, car forcément durant la chasse, on bouge, mais on pourra signaler où nous sommes, et on se tiendra au courant avec les associations de randonneurs."

Pascal Secula, président régional des chasseurs et Guy Berçot, président régional des randonneurs - Federation régionale de Chasse

"Ça se passe nettement mieux qu'il y a quelques années" assure Guy Berçot, le président régional des randonneurs. "Lorsqu'on croise des chasseurs on discute, on s’échange nos infos. Lors qu'on a des organisations de randos, on prend contact avec les chasseurs pour voir sur quelle zone, ils vont chasser pour qu'on ne se mette pas au milieu. On peut être amené à modifier nos parcours, les chasseurs peuvent aussi dire "Ok, on va chasser dans un autre secteur". On va s'inviter régulièrement dans nos assemblées générales et si il y a des problèmes, les mettre sur la table et voir comment on peut les résoudre."

La convention signée par les deux parties - fédération régionale de chasse

La Fédération Régionale des Chasseurs de Bourgogne Franche-Comté regroupe 68.000 chasseurs pratiquants annuels (dont 3% de femmes) et assure la représentation des 8 Fédérations Départementales des Chasseurs (FDC). On compte 11.936 randonneurs en Bourgogne Franche Comté dont 3.918 en Côte -d'Or.

Les accidents de chasse sont rares. Selon l'Office Français de Biodiversité, on ne déplore l'an dernier qu'un blessé par coup de fusil pour la saison dernière. Dans le Morvan, un chasseur a été touché à la cuisse par un de ses collègues lors d'un tir accidentel.